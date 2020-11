Coronavirus, il Trentino piange 5 morti. Altre 18 persone in ospedale e ci sono 251 nuovi positivi

Sono stati analizzati 2.619 tamponi, 251 i test risultati positivi e il rapporto contagi/tamponi si attesta al 9,58%. Ci sono attualmente 289 classi in isolamento. Sono invece 18 i pazienti in terapia intensiva

TRENTO. Sono 251 i nuovi positivi e altri 5 i decessi. Ci sono 18 persone in più in ospedale e 1 paziente in più in terapia intensiva. Rispetto a ieri ci sono altre 10 classi sottoposte a quarantena. Questo l'aggiornamento di Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari per oggi, sabato 7 novembre, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus.

Sono stati analizzati 2.619 tamponi (1.179 letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento e 1.440 dalla Fondazione Mach), 251 i test risultati positivi e il rapporto contagi/tamponi si attesta al 9,58%.

Tra i nuovi contagiati, 71 persone presentano sintomi e ci sono 104 positivi tra gli over 70 anni. Una parte di questi sono ospiti di case di riposo, realtà che nel complesso registrano 51 casi positivi (9 persone presentano sintomi) tra anziani e operatori. A questi si aggiungo 2 casi tra 0-2 anni e altri 8 minorenni.

Oggi sono state riscontrate 10 nuove positività di bambini e ragazzi in età scolare, le autorità sanitarie sono in fase di ricostruzione per comprendere eventuali misure di quarantene. Ci sono attualmente 289 classi in isolamento.

Ci sono, purtroppo, altri 5 decessi per Covid-19, quindi si sale a 59 morti in questa seconda ondata. Sono 261 le persone che ricorrono alle cure del sistema ospedaliero di cui 18 pazienti sono in terapia intensiva.

Rapporto contagi/tamponi in Trentino:

sabato 7 novembre: 251 positivi - 2.619 tamponi - 9,58% | 5 decessi

venerdì 6 novembre: 261 positivi - 3.583 tamponi - 7,23% | 5 decessi

giovedì 5 novembre: 320 positivi - 3.132 tamponi - 10,32% | 3 decessi

mercoledì 4 novembre: 225 positivi - 3.723 tamponi - 6% | 4 decessi

martedì 3 novembre: 112 positivi - 1.527 tamponi - 7,33% | 3 decessi

lunedì 2 novembre: 187 positivi - 937 tamponi - 19,96% | 3 decessi

domenica 1 novembre: 210 positivi - 2.759 tamponi - 7,6% / 3 decessi

sabato 31 ottobre: 390 positivi - 3056 tamponi - 12,7% /1 decesso

venerdì 30 ottobre: 222 positivi - 2.861 tamponi - 7,6% | 2 decessi

giovedì 29 ottobre: 173 positivi - 3.132 tamponi - 5,5% | 3 decessi

mercoledì 28 ottobre: 191 positivi - 2.761 tamponi - 6,9% | 5 decessi

martedì 27 ottobre: 257 positivi - 1.346 tamponi - 19% | 1 decesso

lunedì 26 ottobre: 113 positivi - 983 tamponi - 11,5% | 1 decesso

domenica 25 ottobre: 104 positivi - 1.820 tamponi - 5,7% | 1 decesso

sabato 24 ottobre: 162 positivi - 2.513 tamponi - 6,45% | 1 decesso

venerdì 23 ottobre: 207 positivi - 3.017 tamponi - 6,86%

giovedì 22 ottobre: 153 positivi - 1.231 tamponi - 12,4% | 3 decessi

mercoledì 21 ottobre: 148 positivi - 2.768 tamponi - 5,35% | 1 decesso

martedì 20 ottobre: 94 positivi - 846 tamponi - 11,1% | 1 decesso

lunedì 19 ottobre: 79 positivi - 1.521 tamponi - 5,2% | 1 decesso

domenica 18 ottobre: 48 positivi - 816 tamponi - 5,88%

sabato 17 ottobre: 82 positivi - 2.127 tamponi - 3,85% | 1 decesso

venerdì 16 ottobre: 111 positivi - 2.376 tamponi molecolari - 4,67% | 1 decesso

giovedì 15 ottobre: 111 positivi totali - 1.912 test - 5,8% | 62 positivi - 1.656 tamponi molecolari - 3,7% | 49 positivi - 256 test rapidi - 19,14% | 2 decessi

mercoledì 14 ottobre: 44 positivi totali - 2.781 test - 1,58% | 29 positivi - 2.567 tamponi molecolari - 1,13% | 15 positivi - 214 test rapidi - 7% | 2 decessi

martedì 13 ottobre: 38 positivi totali - 974 test - 3,90% | 28 positivi - 802 tamponi molecolari - 3,49% | 10 positivi - 172 test rapidi - 5,81% | 2 decessi

lunedì 12 ottobre: 6 positivi totali - 175 test - 3,43% | 2 positivi - 129 tamponi molecolari - 1,5% | 4 positivi - 46 test rapidi - 8,70% | 1 decesso

domenica 11 ottobre: 51 positivi totali - 1.951 test - 2,6% | 39 positivi - 1.845 tamponi molecolari - 2,11% | 12 positivi - 106 test rapidi - 11,3%

sabato 10 ottobre: 71 positivi totali - 2.576 test - 2,75% | 50 positivi - 2.329 tamponi molecolari - 2,15% | 21 positivi - 247 test rapidi - 8,50% | 2 decessi

venerdì 9 ottobre: 39 positivi - 2.182 tamponi - 1,79%

giovedì 8 ottobre: 59 positivi - 2.731 tamponi - 2,16%

mercoledì 7 ottobre: 32 positivi - 2.127 tamponi - 1,5%

martedì 6 ottobre: 40 positivi - 3.492 tamponi - 3,5%

lunedì 5 ottobre: 49 positivi - 1.204 tamponi - 4%

domenica 4 ottobre: 34 positivi - 1.524 tamponi - 2,23%

sabato 3 ottobre: 62 positivi - 2.132 tamponi - 2,9%

venerdì 2 ottobre: 39 positivi -1.714 tamponi - 2,27%

giovedì 1 ottobre: 48 positivi - 1.883 tamponi - 2,55%

mercoledì 30 settembre: 37 positivi - 2.422 tamponi - 1,53%

martedì 29 settembre: 13 positivi - 1.110 tamponi - 1,17%

lunedì 28 settembre: 20 positivi e 208 tamponi - 9,6% - 1 decesso

domenica 27 settembre: 42 positivi e 1.541 tamponi - 2,7%

sabato 26 settembre: 51 positivi e 2.116 tamponi - 2,4%

venerdì 25 settembre: 23 positivi e 2.155 tamponi - 1,06%

giovedì 24 settembre: 23 positivi e 1613 tamponi - 1,43%

mercoledì 23 settembre: 22 positivi e 2.227 tamponi - 0,9%

martedì 22 settembre: 25 positivi e 999 tamponi - 2,5%

lunedì 21 settembre: 2 positivi e 517 tamponi - 0,97%

domenica 20 settembre: 45 positivi e 1.547 tamponi - 2,9%

sabato 19 settembre: 22 positivi e 2.375 tamponi - 0,9%

venerdì 18 settembre: 18 positivi e 1.794 tamponi - 1%

giovedì 17 settembre: 76 positivi e 2.099 tamponi - 3,6%

mercoledì 16 settembre: 32 positivi e 2.528 tamponi - 1,3%

martedì 15 settembre: 20 positivi e 621 tamponi - 3,2%

lunedì 14 settembre: 20 positivi e 317 tamponi - 6,3%

domenica 13 settembre: 9 positivi e 1.166 tamponi - 0,77%

sabato 12 settembre: 22 positivi e 1.957 tamponi - 1,12%

venerdì 11 settembre: 29 positivi e 1.627 tamponi - 1,8%

giovedì 10 settembre: 82 positivi e 1.895 tamponi - 4,3%

mercoledì 9 settembre: 7 positivi e 1.251 tamponi - 0,56%

martedì 8 settembre: 3 positivi e 593 tamponi - 0,5%

lunedì 7 settembre: 17 positivi e 322 tamponi -5,2%

domenica 6 settembre: 33 positivi e 1.438 tamponi - 2,3%

sabato 5 settembre: 53 positivi e 1.708 tamponi - 3,1%

venerdì 4 settembre: 23 positivi e 1.925 tamponi - 1,19%

giovedì 3 settembre: 91 positivi e 2.317 tamponi - 3,93%

mercoledì 2 settembre: 33 positivi e 803 tamponi - 4,10%

martedì 1 settembre: 3 positivi e 695 tamponi - 0,43%

lunedì 31 agosto: 4 positivi e 122 tamponi - 3,57%

domenica 30 agosto: 8 positivi e 1.053 tamponi - 0,75%

sabato 29 agosto: 14 positivi e 1.365 tamponi - 1%

venerdì 28 agosto: 16 positivi e 1.390 tamponi - 1,15%

giovedì 27 agosto: 15 positivi e 1.351 tamponi - 1,11%

mercoledì 26 agosto: 7 positivi e 1.898 tamponi - 0,36%

martedì 25 agosto: 3 positivi e 530 tamponi - 0,56%

lunedì 24 agosto: 1 positivo e 374 tamponi - 0,27%