Coronavirus, in Alto Adige i contagi salgono ancora. Nelle ultime 24 ore ci sono 7 positivi

Dopo la circolazione di una petizione per intitolare una stazione metro al partigiano italo-somalo Giorgio Marincola, il Consiglio comunale della capitale ha approvato la mozione. Ubicata accanto a via Amba Aradam (dedicata ad una feroce battaglia coloniale italiana vinta coi gas contro l'esercito etiope), omaggia un uomo che combatté per la sua patria d'elezione nonostante in quanto meticcio non avesse diritto alla cittadinanza. Fu tra le vittime dell'ultimo eccidio nazista in Italia, avvenuto in Val di Fiemme nel maggio del '45