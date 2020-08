Coronavirus in Trentino, trovati 2 nuovi positivi. C'è una persona in più ricoverata in ospedale

Complessivamente il Trentino sale a 5.617 casi e resta a 470 decessi da inizio epidemia. Sono 6 i pazienti con Covid-19 nel reparto di malattie infettive. Sono stati analizzati 909 tamponi, tutti letti dall'Apss, due i test risultati positivi