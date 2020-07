Coronavirus in Trentino, 2 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Ci sono 2 pazienti ricoverati in ospedale

Il totale complessivo è di 5.581 casi e 470 decessi da inizio epidemia. Sono 5.023 i guariti. Sono stati analizzati 1.469 tamponi, due i test risultati positivi in Trentino. Sei i nuovi infetti in Alto Adige

TRENTO. Nessun decesso, ma due nuovi contagiati e due pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive. Questi i numeri di oggi, sabato 25 luglio, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus in Trentino.

Il totale complessivo è di 5.581 casi e 470 decessi da inizio epidemia. Sono 5.023 i guariti. Sono stati analizzati 1.469 tamponi (734 letti da Apss e 735 dalla Fondazione Mach), due i test risultati positivi.

"La localizzazione dei due nuovi casi, che non hanno una correlazione tra loro, comunque non riguarda la zona sotto osservazione speciale", spiega la Provincia attraverso una nota.

Si abbassa la curva del contagio: i due casi odierni si aggiungono ai 66 positivi registrati nei tre giorni precedenti e riferibili principalmente al focolaio emerso nella città della Quercia (Qui articolo).

"Non risultano altre novità - comunica la Pat - da Rovereto, l'attenzione nei confronti del focolaio al polo logistico rimane comunque molto alta".

Non ci sono ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda il focolaio di Pergine: il lavoratore rientrato dal Kosovo ha osservato l'isolamento e la diffusione del contagio è avvenuto in ambito familiare (Qui articolo).

Ci sono sei nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Alto Adige a fronte di 960 tamponi analizzati.

Sono salite a 480 le persone che attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. Nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 10 pazienti affetti da Covid-19. Non ci sono nuovi decessi. Rimangono 292 le persone la cui causa di morte è da ricondurre a Covid-19 (Qui articolo).