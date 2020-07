Coronavirus in Trentino, doppio zero nelle ultime 24 ore. Restano 2 i pazienti ricoverati in ospedale

Il totale sul territorio resta così a 5.503 casi e 470 morti da inizio epidemia. La Pat: "Rispetto a ieri migliorano decisamente i dati riferiti al contagio a Covid-19 in Trentino". In Alto Adige sono stati registrati 5 casi di nuova positività