Coronavirus in Trentino, doppio zero. Nessun decesso e nessun contagiato nelle ultime 24 ore. Ancora 2 pazienti in ospedale

Il totale resta quindi a 5.495 casi e 470 vittime da inizio epidemia. Sono 4.983 i guariti da Covid-19. Sono stati analizzati 1.196 (340 letti da Apss, 584 da Cibio e 272 da Fondazione Mach) tamponi, nessun test è risultato positivo