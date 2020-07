Coronavirus in Trentino, non ci sono più pazienti con Covid-19 ricoverati in ospedale: dimessa l'ultima persona. E sesto giorno consecutivo senza contagi e decessi

Il totale sul territorio resta così a 5.503 casi e 470 morti da inizio epidemia. Sono stati analizzati 1.320 tamponi, 294 letti dall'Apss e 1.026 dalla Fondazione Mach, nessun test è risultato positivo. Ci sono 4 nuovi contagiati in Alto Adige