Coronavirus in Trentino, doppio zero. Nessun contagio e nessun decesso nelle ultime 24 ore. Analizzati circa 1.100 tamponi

Il totale complessivo resta così a 5.485 casi, mentre sono 470 le vittime legate a Covid-19 da inizio epidemia. Doppio zero anche in Alto Adige

TRENTO. Un altro doppio zero, il secondo consecutivo, in Trentino. Nessun nuovo caso e nessun decesso, questi i dati comunicati da Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari per il bollettino odierno, martedì 30 giugno, per quanto riguarda i dati registrati nelle ultime 24 ore.

Sono stati analizzati 1.147 tamponi (427 letti da Apss e 720 da Fondazione Mach), e nessun test è risultato positivo.

Il totale complessivo resta così a 5.485 casi, mentre sono 470 le vittime legate a Covid-19 da inizio epidemia.

C'è ancora 1 persona ricoverata per coronavirus nelle strutture del sistema ospedaliero del Trentino.

Dal Commissariato del Governo arrivano infine i dati dell'attività delle forze dell'ordine: 917 persone controllate (nessuna sanzione) e 272 verifiche in esercizi commerciali (1 sanzione).

Doppio zero a Bolzano, nessun contagio e nessun decesso a fronte dei 443 tamponi analizzati dall'Azienda sanitaria altoatesina.

Il totale complessivo resta a 2.639 casi e 292 morti da inizio epidemia coronavirus. A livello provinciale l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige informa che a oggi (30 giugno) ha effettuato in totale 84.172 tamponi su 40.961 persone.

Nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 5 pazienti affetti da Covid-19. Sono 6 le persone ospitate come casi sospetti presso le strutture dell'Azienda sanitaria.

Una persona affetta da Covid-19 è ricoverata in un reparto di terapia intensiva delle strutture ospedaliere provinciali, mentre non c'è più alcun paziente altoatesino affetto da Covid-19 ricoverato in reparti di terapia intensiva all'estero (Qui articolo).