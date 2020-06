Coronavirus in Trentino, doppio zero e non ci sono ricoveri nelle strutture ospedaliere. Analizzati circa 1.400 tamponi

TRENTO. Il Trentino registra un doppio zero per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Nessun decesso, nessun positivo nelle ultime 24 ore, resta a zero anche il numero dei ricoveri per Covid-19 nelle strutture ospedaliere del territorio.

I dati restano fermi a 5.474 casi e 470 decessi da inizio epidemia, ci sono 4.952 guariti. Sono stati analizzati 1.405 tamponi (875 da Apss e 530 da Cibio), nessun test è risultato positivo.

"Questo il rapporto odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che ricorda anche che da questo momento convergono in un'unica piattaforma i flussi raccolti a livello nazionale dall'Istituto superiore di sanità e dal Dipartimento alla protezione civile", spiega la Provincia in una nota che aggiunge: "Prosegue anche l'attività delle forze dell'ordine: i dati forniti dal Commissariato del governo confermano anche per la giornata di ieri nessuna sanzione a fronte di 1.020 controlli su singoli e 241 relativi agli esercizi commerciali".

C'è un solo positivo rilevato nelle ultime 24 ore in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina hanno analizzato 479 tamponi. Non ci sono invece nuovi deceduti.

Per quanto riguarda i ricoveri, nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 7 pazienti affetti da Covid-19. Altre sette persone sono invece indicati come casi sospetti. Rimane una persona ricoverata nel reparto di terapia intensiva in Alto Adige. Sono invece tutti rientrati i pazienti che si trovava all'estero (Qui articolo).