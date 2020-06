Coronavirus in Trentino, doppio zero nelle ultime 24 ore. Nessun contagio a fronte di 103 tamponi

TRENTO. Nessun decesso e nessun contagio. Un doppio zero, triplo se si considera che non ci sono attualmente pazienti ricoverati in terapia intensiva. Questi i dati comunicati da Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari nel bollettino odierno, lunedì 29 giugno, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus.

Sono stati analizzati 103 tamponi, tutti letti da Apss, e nessun test è risultato positivo.

Il totale complessivo resta così a 5.485 casi, mentre sono 470 le vittime legate a Covid-19 da inizio epidemia. Sono guarite 4.962 persone, un paziente in più si è ripreso nelle ultime 24 ore da coronavirus.

C'è ancora 1 persona ricoverata per coronavirus nelle strutture del sistema ospedaliero del Trentino, ieri il dato si attestava a 2 pazienti.

Fronte commissariato del governo arrivano questi dati: 7 sanzioni a fronte di 2.175 controlli; 3 invece le multe a carico di esercizi commerciali a fronte di 360 controlli.

Nelle ultime 24 ore i laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina hanno analizzato 284 tamponi, due di questi sono risultati positivi.

Il totale si attesta a 2.639 casi e 292 morti legati a Covid-19 (175 in ospedale e 117 in casa di riposo).

Nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito a Colle Isarco sono ricoverati 5 pazienti affetti da Covid-19.

Sono 6 persone ospitate come casi sospetti presso le strutture dell'Azienda sanitaria. In terapia intensiva rimane un solo paziente (Qui articolo).