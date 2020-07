Coronavirus in Trentino, un'altra persona in ospedale e ci sono 2 nuovi positivi. La Pat: ''Contatti all’interno dell’ambito familiare, senza ripercussioni in quelli lavorativi''

Il totale sul territorio trentino sale a 5.503 casi e resta a 470 morti da inizio epidemia. Quattro invece i nuovi positivi in Alto Adige, anche l'assessore Thomas Widmann contagiato da Covid-19