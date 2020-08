Coronavirus in Trentino, identificati 4 casi nelle ultime 24 ore. Analizzati quasi 1.500 tamponi

TRENTO. Ci sono 4 nuove infezioni da coronavirus nelle ultime 24 ore. E ci sono 3 persone ricoverati in ospedale. Questi i dati aggiornati di Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari per oggi, giovedì 6 agosto, per quanto riguarda l'emergenza Covid-19.

Sono stati analizzati 1.476 tamponi, 825 letti dall'Apss e 651 dalla Fondazione Mach, quattro i test risultati positivi.

Complessivamente il Trentino sale a 5.610 casi e resta a 470 decessi da inizio epidemia.

"Tutti i 4 nuovi casi sono emersi dalle campagne di screening", commenta la Provincia attraverso una nota, mentre sono 3 i pazienti ricoverati nei reparti di malattie infettive degli ospedali trentini, nessuno fortunatamente deve ricorrere alle cure della terapia intensiva.

La curva dei contagi continua a salire in Alto Adige: l'Azienda sanitaria altoatesina ha identificato altri 12 contagiati. Aumentano anche le persone in isolamento domiciliare, il dato si avvicina a quota mille unità, 952 cittadini per la precisione.

Le autorità sanitarie hanno analizzato 1.234 tamponi nelle ultime 24 ore e 12 test sono risultati positivi. Sono 8 i pazienti ricoverati in ospedale e 5 quelli che si trovano nella struttura di Colle Isarco. Nessuno deve fortunatamente ricorrere alle cure in terapia intensiva.

Complessivamente l'Alto Adige sale a 2.757 casi e resta a 292 decessi da inizio epidemia coronavirus (Qui articolo).