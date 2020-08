Coronavirus in Trentino, altri 4 positivi nelle ultime 24 ore e c'è una persona in più ricoverata in ospedale per Covid-19

Il totale complessivo sale quindi a 5.638 casi e resta a 470 decessi da inizio epidemia. C'è un paziente in più ricoverato, attualmente ci sono 4 persone nelle strutture ospedaliere, uno è sempre in terapia intensiva