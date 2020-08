Coronavirus in Trentino, 4 nuovi contagiati e 3 sono minorenni. Sempre un paziente ricoverato in ospedale

TRENTO. Sono 4 i contagiati da coronavirus trovati nelle ultime 24 ore in Trentino, 3 casi interessano minorenni. Questo l'aggiornamento di Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari di oggi, domenica 2 agosto, per quanto riguarda l'emergenza Covid-19.

Complessivamente ci sono 5.601 casi e 470 decessi da inizio epidemia Covid-19. Sono stati analizzati 939 tamponi, tutti letti nel laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento.

Una persona affetta da coronavirus è ricoverata in ospedale ma non si trova nel reparto di terapia intensiva (Qui articolo).

"Il contagio si è manifestato con sintomi in un solo soggetto - commenta la nota della Provincia - mentre negli altri 3 casi è stato individuato tramite screening. Ormai il ‘termometro’ che misura l’andamento del contagio da Covid-19 in Trentino ci ha abituato a prestazioni che alternano lo zero ad altri numeri, fortunatamente bassi ma che indicano tuttavia come il virus sia ancora presente e attivo".

Nelle ultime 24 ore l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha identificato 3 nuove infezioni da coronavirus su 1.029 tamponi effettuati.

Il totale sale a 2.728 casi e resta a 292 decessi. La guardia in Provincia di Bolzano è alta.

In una struttura alberghiera sull'altopiano dello Sciliar dopo l'infezione di un dipendente sono stati registrati altri due contagi di persone che lavorano nella stessa struttura.

Immediatamente sono stati attivati i protocolli e si è provveduto a mettere in quarantena il proprietario e i 20 dipendenti che hanno avuto stretti contatti con le persone contagiate (Qui articolo).

Preoccupa un'altra situazione, sarebbe risultato positivo ai test Covid-19 un componente della compagnia degli Schützen di Terlano. Questo sarebbe avvenuto dopo che l'uomo ha partecipato, assieme a tanti altri, ai funerali del decano Noisternigg a Merano (Qui articolo).