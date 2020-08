Coronavirus in Trentino, altri 4 positivi e tornano a salire i ricoveri in ospedale

TRENTO. Sono stati registrati 4 positivi nelle ultime 24 ore e ci sono altre 2 persone ricoverate in ospedale. Questo l'aggiornamento di Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari di oggi, venerdì 7 agosto, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus.

Complessivamente il Trentino sale a 5.614 casi e resta a 470 decessi da inizio epidemia. Sono 5 i pazienti con Covid-19 nel reparto di malattie infettive. Nessuno fortunatamente deve ricorrere alle cure della terapia intensiva.

Sono stati analizzati 1.252 tamponi, 567 letti dall'Apss e 685 dalla Fondazione Mach, 4 i test risultati positivi: 3 si concentrano nell'area del capoluogo, 2 identificati tramite screening e un terzo con sintomi evidenti. Anche il quarto caso è sintomatico e proviene dal Trentino nord occidentale. Sono 8 gli infetti nelle ultime 48 ore (Qui articolo).

Sono stati identificati altri 4 positivi in Alto Adige a fronte dell'analisi di 1.110 tamponi. Il bilancio è di 2.761 casi e 292 decessi da inizio epidemia, mentre attualmente ci sono oltre mille cittadini (1.017) in isolamento domiciliare.

Sono 13 le persone ricoverate nei normali reparti ospedalieri, cliniche private e nella struttura di Colle Isarco. Nessuno deve ricorrere alla terapia intensiva (Qui articolo).

L'Alto Adige è il secondo territorio italiano dove l'indice di trasmissione è più alto (davanti c'è solo la Sicilia) e il Trentino è terzo (assieme al Veneto).

La regione Trentino Alto Adige si conferma essere una di quelle dove il virus sta circolando con maggior preoccupazione in queste settimane in Italia. In particolare la Provincia di Bolzano da giorni sta facendo registrare molti nuovi contagi sparsi su tutto il territorio (il ministero della salute ne ha identificati 46 dal 27 luglio al 2 agosto) con dei focolai legati all'ambito turistico/alberghiero (Qui articolo).