Coronavirus in Trentino, ci sono 4 positivi su 112 tamponi: rapporto a 3,5%. Ci sono 2 persone in più in ospedale

Nel bollettino odierno sono 3 i sintomatici, compreso un minorenne. Sono stati analizzati 112 tamponi, tutti letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento, per un rapporto contagi/tampone a 3,57%