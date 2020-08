Coronavirus in Trentino, 64 casi nell'ultima settimana. Ci sono 3 nuovi positivi a San Michele e 2 in Valsugana. I contagi Comune per Comune

Nell'ultima settimana tra lunedì 24 e domenica 30 agosto sono stati registrati 64 casi, la maggior parte dei positivi sono stati registrati negli ultimi 4 giorni tra gli 8 odierni, i 14 nuovi di ieri, i 16 di venerdì e i 15 di giovedì 27 agosto