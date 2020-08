Coronavirus, situazione peggiora in Trentino, ci sono 16 positivi: 12 con sintomi compreso 3 minorenni. Altri 2 pazienti ricoverati in ospedale

TRENTO. Numeri ancora importanti: ci sono 16 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Questo l'aggiornamento di Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari di oggi, venerdì 28 agosto, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus.

I dati sono particolarmente alti per il secondo giorno consecutivo e seguono i 15 nuovi positivi registrati ieri. Nel bollettino odierno sono 12 i sintomatici, compreso 3 minorenni. Sono stati analizzati 1.390 tamponi.

Il totale complessivo sale quindi a 5.692 casi e resta a 470 decessi da inizio epidemia. Salgono i pazienti ricoverati, due in più. Sono 7 le persone nelle strutture ospedaliere, un cittadino deve sempre ricorrere alle cure della terapia intensiva.

Nelle scorse ore sono stati identificati due focolai: Calliano e Trento, mentre adesso sembra emergere un altro cluster ad Ala. C’è anche un caso che riguarda due persone della stessa famiglia nella Piana Rotaliana.

Un andamento che spinge le autorità sanitarie a rinnovare con forza la raccomandazione fatta già nei giorni scorsi: considerato che i casi positivi sono per la maggior parte dovuti a rientri dalle vacanze o da soggiorni all’estero o in altre località turistiche italiane, e considerato anche che si è registrato un incremento del numero di trasmissioni da persone giovani agli altri componenti della famiglia, diventa importante mantenere le distanze per almeno 14 giorni se si rientra da una delle località considerate a rischio o se si sospetta di aver avuto contatti con altri soggetti che da queste località hanno fatto ritorno.

Sono, invece, 8 i nuovi positivi in Alto Adige nelle ultime 24 ore. Il totale si attesta a 2.915 casi e resta a 292 decessi da inizio emergenza. Sono 7 i pazienti nei normali reparti ospedalieri e nelle cliniche private, 1 persona si trova in terapia intensiva. Nella struttura di Colle Isarco appositamente attrezzata dall'esercito rimangono in isolamento, invece, 14 persone.

Sono 1.573 le persone in isolamento domiciliare, di cui 187 di ritorno dalle vacanze in Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Sono stati analizzati 1.281 tamponi (Qui articolo).