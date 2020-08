Coronavirus in Trentino, impennata di contagi: 15 nuovi casi nelle ultime 24 ore e due focolai

TRENTO. C'è un'impennata dei nuovi contagi in Trentino, ci sono 15 casi nelle ultime 24 ore, mentre sono 46 le persone in isolamento domiciliare. Questo l'aggiornamento di Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari di oggi, giovedì 27 agosto, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus.

Il totale complessivo sale quindi a 5.676 casi e resta a 470 decessi da inizio epidemia. Sono 5 i pazienti ricoverati per Covid-19 nelle strutture ospedaliere, un cittadino deve sempre ricorrere alle cure della terapia intensiva.

Sono stati analizzati 1.351 tamponi, 695 letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento e 656 dalla Fondazione Mach. Dopo i 7 contagi registrati mercoledì 26 agosto, oggi sono stati trovati 15 nuovi positivi con meno tamponi analizzati rispetto a ieri (Qui articolo). Nel rapporto si specifica che 7 sono emersi a seguito di sintomi evidenti, c'è anche un minorenne, mentre altri 8 casi derivano invece da attività di screening.

C'è un focolaio a Calliano: sono 6 gli infetti, cinque dei quali comunicati oggi (Qui articolo), attualmente una famiglia è isolata. Un secondo focolaio è stato individuato a Trento: in questo caso le indagini puntano a ricostruire i movimenti di individui giovani.

C’è anche un caso che riguarda due persone della stessa famiglia nella Piana Rotaliana, mentre un altro paio di infezioni sono attribuibili a persone provenienti dall’estero e appena rientrati in Trentino.

Sono invece 9 i nuovi casi di coronavirus registrati in Alto Adige nelle ultime 24 ore. Dopo che nella giornata di ieri, martedì 26 agosto, se n'erano avuti 5 su oltre 1.600 tamponi effettuati, oggi il numero è tornato a salire con 898 tamponi analizzati.

Il totale si attesta a 2.907 casi e 292 vittime da inizio emergenza. Sono 7 i pazienti nei normali reparti ospedalieri e nelle cliniche private, 1 persona si trova in terapia intensiva. Nella struttura di Colle Isarco appositamente attrezzata dall'esercito rimangono in isolamento, invece, 14 persone.

Per quanto riguarda l'isolamento domiciliare, le persone sottoposte a questa misura sono 1.593, di cui 231 di ritorno dalle vacanze in Croazia, Grecia, Spagna o Malta (Qui articolo).