Coronavirus in Trentino, 15 positivi sono over 70 anni. E ci sono 3 pazienti in più in ospedale. Sono 5 nuovi casi a Lavis e 2 a Tesero. Ecco i 27 Comuni del contagio

Ci sono 36 persone nelle strutture ospedaliere di Trento e Rovereto, nessuno si trova nel reparto di terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati trovati 82 positivi a fronte dell'analisi di 2.127 tamponi per un rapporto contagi/tamponi a 3,85%