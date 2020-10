Coronavirus in Trentino, 4 positivi tra i 6 e i 15 anni e 6 tra gli over 70. Ci sono 6 casi a Sant'Orsola. Ecco i 12 Comuni dove è avvenuto il contagio

Un nuovo caso a Cembra Lisignago: il totale sale a 71 persone contagiate da inizio settembre. Tutto, come noto, è partito da una festa di laurea e per cercare di fronteggiare una diffusione importante del coronavirus sono scattati per 14 giorni obblighi, divieti e raccomandazioni

TRENTO. Ci sono 7.164 casi e 479 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus, sono 6.011 i guariti da inizio emergenza e 675 gli attuali positivi. Nelle ultime 24 ore sono stati, purtroppo, comunicati altri 3 decessi avvenuti all'interno della Rsa di Montagnaga di Pinè (Qui articolo). Una situazione difficile all'interno della casa di riposo: 6 vittime in pochi giorni da quando è partito il focolaio. Sono 2 i decessi nel report odierno e un terzo è stato comunicato dopo la chiusura dei dati.

Ieri sono stati comunicati altri 2 morti, quelle Luca Kaswalder di Roverè della Luna e Angelina Sarno, residente a Terre d'Adige, rispettivamente di 43 e 50 anni e già affetti da gravi patologie (Qui articolo), quindi 1 decesso lunedì 12 e 2 vittime sabato scorso. In generale c'è preoccupazione nelle case di riposo, anche per il calo di risorse a disposizione delle strutture: "Mancano milioni di euro" (Qui articolo).

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 2.567 tamponi, 29 i test risultati positivi per un rapporto contagi/tamponi che si attesta al 1,13%. Ci sono poi altre 15 persone risultate positive al test rapido (l'esito deve essere poi confermato con tampone molecolare). Il bollettino odierno riporta quindi un totale di 44 contagi (Qui articolo). Sono 30 i pazienti ricoverati negli ospedali di Trento e Rovereto, nessuno si trova nel reparto di terapia intensiva, ma 4 cittadini ricorrono all'alta intensità.

Tra i 29 nuovi positivi, accertati con tampone molecolare, ci sono 4 ragazzi tra i 6 e i 15 anni che hanno contratto il coronavirus e 6 over 70. Restano invece 46 le classi attualmente in quarantena sul fronte del comparto scolastico.

Tra i 29 casi, 7 positivi sono stati registrati a Pergine (338 casi), mentre 6 contagiati a Sant'Orsola (19 casi). Ci sono 3 infezioni a Trento (1.082 casi) e Altavalle (19 casi).

Sono stati trovati 2 contagi a Baselga di Pinè (75 casi) e Levico Terme (155 casi). E ancora 1 positivo a Cembra Lisignago (84 casi), Roverè della Luna (22 casi), Volano (22 casi), Segonzano (15 casi), Civezzano (11 casi) e Frassilongo (5 casi).

Tassi di contagio. A Pellizzano è stato contagiato l'8% della popolazione, mentre a Pieve di Bono-Prezzo il 6,9%, segue Borgo Chiese a 6,6%. Poi Campitello di Fassa (6,2%), Bleggio Superiore (5,2%), Canazei (5%), Vermiglio (4,3%), Cembra Lisignago (3,6%) e Mazzin (3,4%), Ledro (3,3%), Predazzo (3,1%), Canal San Bovo (3%), Valdaone, Nomi e Storo (2,8%), Carzano (2,7%), Spiazzo, Cavedago e San Giovanni (2,6%).

E ancora Sella Giudicarie e Castello-Molina di Fiemme (2,5%), Pinzolo e Drena (2,4%), Cavalese, Caderzone, Soraga, Castel Condino e Giustino (2,3%), Arco e Cavedine (2,2%), Capriana (2,1%), Dro, Mezzocorona, Tione e Bondone (2%). Il tasso a livello provinciale è intorno all'1,3%. A Trento si registra 0,91%, Rovereto a 0,86%, Riva del Garda a 1,1% e Pergine a 1,5%.

Oggi, come anticipato, sono stati comunicati tre decessi a Baselga di Pinè: 7 morti da inizio epidemia, il Trentino sale così purtroppo a 479 morti da inizio emergenza. A Trento sono state 48 le vittime da inizio emergenza, 34 a Pergine e Arco, 31 a Rovereto, 30 a Ledro. Sono 20 i morti a Predazzo, 17 a Riva del Garda, 16 a Dro e Mezzolombardo e 13 a Cavedine e Pieve di Bono-Prezzo, 12 a Pellizzano, 11 a Lavis, 10 a Borgo Chiese e Nomi.