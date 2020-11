Coronavirus in Trentino, altri 12 casi a Rovereto e 2 a Panchià. I 76 Comuni del contagio e dove sono avvenuti i 7 decessi

Sono 455 le persone che ricorrono alle cure del sistema ospedaliero di cui 38 pazienti sono in terapia intensiva e 52 in alta intensità. Sono stati trovati 234 positivi a fronte dell'analisi di 3.043 tamponi​ molecolari per un rapporto contagi/tamponi al 7,6%

TRENTO. Ci sono 14.383 casi e 628 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus, sono 10.628 i guariti da inizio emergenza e 3.127 gli attuali positivi. Sono stati, purtroppo, comunicati 7 morti, dei quali 2 collegati alle Rsa: i decessi sono attribuiti ai Comuni di Trento (2 vittime), Sfruz, Mezzolombardo, Novaledo, Rumo e Pergine. Il bilancio è di 158 decessi in questa seconda ondata di Covid-19 (Qui articolo).

Nelle ultime ore è emerso un focolaio a Grigno (Qui articolo).

Tra i nuovi contagi con tampone molecolare, 82 presentano sintomi e 152 sono stati individuati tramite screening. Sempre alta la percentuale dei contagiati nelle fasce più anziane: oggi 89 casi tra gli over 70 anni. Poi 2 casi ha tra 0-2 anni, 1 tra 3-5 anni, 6 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni, 7 tra 14-19 anni.

Sono inoltre in corso gli accertamenti relativi a 18 nuovi casi positivi tra bambini e ragazzi in età scolare per stabilire le disposizioni di isolamento della classi, 163 il dato aggiornato a ieri. Un numero in calo in questi giorni, ma le lezioni nelle scuole superiori sono da una settimana in modalità didattica a distanza.

Questi dati non tengono conto dei test antigenici, un contagio che appare triplo rispetto a quanto comunicato: qualche ora fa è stata lanciata una petizione (QUI PER FIRMARE) per chiedere più trasparenza alla Provincia di Trento e al presidente Fugatti in merito alla diffusione dei dati sul contagio.

Nel dettaglio i risultati dei tamponi molecolari. Sono 49 i nuovi positivi a Trento che si porta a 2.900 casi da inizio epidemia. A questi si aggiungono 21 contagi a Grigno (48 casi), 12 a Rovereto (785 casi) e 10 a Pergine (948 casi).

Ci sono 8 infetti a Borgo Valsugana (145 casi), 5 a Baselga di Pinè (284 casi) e Mezzocorona (171 casi), 4 a Arco (559 casi), Riva del Garda (318 casi), Sella Giudicarie (112 casi), Madruzzo (66 casi) e Vallelaghi (58 casi).

Sono 3 i contagi a Levico (275 casi), San Giovanni di Fassa (129 casi), Altopiano della Vigolana (123 casi), Tesero (117 casi), Tione (117 casi), Malè (107 casi), Brentonico 899 casi), Civezzano (97 casi), Ville di Fiemme (64 casi), Castel Tesino (63 casi), Terre d'Adige (56 casi), Folgaria (40 casi) e Nogaredo (36 casi), 2 a Lavis (308 casi), Mori (165 casi), Cavalese (125 casi), Ala (105 casi), Besenello (74 casi), Comano Terme (73 casi), Nomi (72 casi), Fornace (54 casi), Volano (51 casi), Porte di Rendena (43 casi), Isera (42 casi), Sover (29 casi) e Panchià (17 casi).

E ancora 1 positivo a Ledro (199 casi), Mezzolombardo (183 casi), Predazzo (168 casi), Predaia (148 casi), Borgo Chiese (140 casi), Storo (139 casi), Ville d'Anaunia (137 casi), Pinzolo (96 casi), Telve (89 casi), San Michele all'Adige (85 casi), Castel Ivano (80 casi), Bedollo (77 casi), Giovo (73 casi), Castello-Molina di Fiemme (72 casi), Campodenno (51 casi), Campitello di Fassa (47 casi), Roncegno (45 casi), Altavalle (43 casi), Villa Lagarina (43 casi), Pomarolo (40 casi), Segonzano (34 casi), Tenna (33 casi), Dimaro Folgarida (32 casi), Carzano (24 casi), Capriana (22 casi), San Lorenzo Dorsino (21 casi), Rabbi (19 casi), Scurelle (18 casi), Borgo Lares (16 casi), Novaledo (14 casi), Ossana (14 casi), Molveno (13 casi), Sanzeno (13 casi), Fai della Paganella (12 casi), Strembo (12 casi), Ospedaletto (8 casi), Ronzo-Chienis (6 casi) e Luserna (5 casi).