Coronavirus in Trentino, 8 dei 45 infetti legati ai focolai. Un minorenne contagiato. A Giovo in 24 ore raddoppiati i positivi da inizio epidemia. I casi Comune per Comune

Sono 13 le persone che ricorrono alle cure del sistema sanitario, nessun paziente si trova in terapia intensiva ma 5 cittadini sono in alta intensità. Sono 5.318 i guariti da inizio emergenza e 568 gli attuali positivi. Nel rapporto odierno, domenica 20 settembre, si specifica che 20 sono sintomatici, compreso 1 minorenne, e 8 casi sono ascrivibili ai focolai scoppiati negli ultimi giorni sul territorio provinciale