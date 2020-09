Coronavirus in Trentino, scoperti altri 22 positivi, 8 persone con sintomi. Rapporto contagi/tamponi poco inferiore all'1%

Sono stati analizzati 2.375 tamponi, 22 i test risultati positivi e 8 persone presentano sintomi. Il totale in Trentino è di 6.311 casi e 470 decessi da inizio epidemia

TRENTO. Sono 22 i nuovi positivi, compreso 1 minorenne, registrati nelle ultime 24 ore. Si attesta a 0,9% il rapporto contagi/tamponi. Questo il bollettino di Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari di oggi, sabato 19 settembre, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus sul territorio provinciale.

Sono stati analizzati 2.375 tamponi (1.147 letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara e 1.228 dalla Fondazione Mach), 22 i test risultati positivi e 8 persone presentano sintomi.

L'attenzione resta alta sul fronte dei 7 focolai individuati nei giorni scorsi (Qui articolo - qui articolo). In questo senso le indagini epidemiologiche per mantenere circoscritti, per quanto possibile, i cluster individuati hanno rilevato altre 4 persone contagiate, 1 infetto è sintomatico.

Sono 10 le persone che ricorrono alle cure del sistema sanitario, nessun paziente si trova in terapia intensiva. Il totale è di 6.311 casi e 470 decessi da inizio epidemia.

Rapporto contagi/tamponi:

sabato 19 settembre: 22 positivi e 2.375 tamponi - 0,9%

venerdì 18 settembre: 18 positivi e 1.794 tamponi - 1%

giovedì 17 settembre: 76 positivi e 2.099 tamponi - 3,6%

mercoledì 16 settembre: 32 positivi e 2.528 tamponi - 1,3%

martedì 15 settembre: 20 positivi e 621 tamponi - 3,2%

lunedì 14 settembre: 20 positivi e 317 tamponi - 6,3%

domenica 13 settembre: 9 positivi e 1.166 tamponi - 0,77%

sabato 12 settembre: 22 positivi e 1.957 tamponi - 1,12%

venerdì 11 settembre: 29 positivi e 1.627 tamponi - 1,8%

giovedì 10 settembre: 82 positivi e 1.895 tamponi - 4,3%

mercoledì 9 settembre: 7 positivi e 1.251 tamponi - 0,56%

martedì 8 settembre: 3 positivi e 593 tamponi - 0,5%

lunedì 7 settembre: 17 positivi e 322 tamponi -5,2%

domenica 6 settembre: 33 positivi e 1.438 tamponi - 2,3%

sabato 5 settembre: 53 positivi e 1.708 tamponi - 3,1%

venerdì 4 settembre: 23 positivi e 1.925 tamponi - 1,19%

giovedì 3 settembre: 91 positivi e 2.317 tamponi - 3,93%

mercoledì 2 settembre: 33 positivi e 803 tamponi - 4,10%

martedì 1 settembre: 3 positivi e 695 tamponi - 0,43%

lunedì 31 agosto: 4 positivi e 122 tamponi - 3,57%

domenica 30 agosto: 8 positivi e 1.053 tamponi - 0,75%

sabato 29 agosto: 14 positivi e 1.365 tamponi - 1%

venerdì 28 agosto: 16 positivi e 1.390 tamponi - 1,15%

giovedì 27 agosto: 15 positivi e 1.351 tamponi - 1,11%

mercoledì 26 agosto: 7 positivi e 1.898 tamponi - 0,36%

martedì 25 agosto: 3 positivi e 530 tamponi - 0,56%

lunedì 24 agosto: 1 positivo e 374 tamponi - 0,27%

Dopo l'impennata di ieri con 72 nuovi infetti, nelle ultime 24 ore sono 26 i nuovi casi positivi registrati dall'azienda sanitaria in Alto Adige a fronte di 2.281 tamponi analizzati.

Il rapporto contagi/tamponi resta sopra l'1% (1,14%). L'attenzione riguarda soprattutto il numero di focolai presenti sul territorio e la situazione nelle scuole. Proprio ieri all'istituto tecnico di lingua tedesca Max Valier di Bolzano si era registrato un altro caso di studente contagiato e un'intera sezione è stata messa in quarantena. Rimangono due le persone che sono ricoverate in terapia intensiva e 15 quelle che invece si trovano nei normali reparti ospedalieri.

Salgono a quasi 1.800 le persone in quarantena e di queste una cinquantina sono di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Il totale è di 3.281 casi e 292 decessi da inizio emergenza (Qui articolo).