Coronavirus in Trentino, ci sono 12 nuovi positivi a Trento ma il contagio è diffuso sul territorio. I casi Comune per Comune

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 2.422 tamponi, 37 i test risultati positivi per un rapporto che si attesta a 1,53%. Sono 14 i pazienti che ricorrono alle cure del sistema ospedaliero, nessun si trova in terapia intensiva ma 3 cittadini si trovano in alta intensità. Sono 5.569 i guariti da inizio emergenza e 574 gli attuali positivi

TRENTO. Ci sono 6.614 casi e 471 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 2.422 tamponi, 37 i test risultati positivi per un rapporto che si attesta a 1,53% (Qui articolo).

Sono 14 i pazienti che ricorrono alle cure del sistema ospedaliero, nessun si trova in terapia intensiva ma 3 cittadini si trovano in alta intensità. Sono 5.569 i guariti da inizio emergenza e 574 gli attuali positivi.

Nel rapporto odierno, mercoledì 30 settembre, si specifica che ci sono ancora collegamenti con i cluster noti, in particolare 1 contagio è riconducibile ai focolai. Resta sempre alta l'attenzione sul comparto scolastico, anche se per oggi l'amministrazione non ha inserito nemmeno una riga nella nota sulla situazione negli istituti: sono 25 fino a ieri le classi messe in quarantena perché sono stati riscontrati alunni positivi, 9 di queste hanno già terminato il periodo di isolamento mentre le altre 16 dovrebbero concludere questa misura tra pochi giorni.

Ci sono 12 contagi a Trento che si porta a quota 988 casi da inizio epidemia, mentre ci sono altri 3 i positivi a Cembra-Lisignago (27 casi). Sono 2 gli infetti a Tesero (52 casi), Borgo Valsugana (40 casi) e Castel Ivano (18 casi).

E ancora un positivo a Arco (392 casi), Pergine (285 casi), Riva del Garda (184 casi) e Mezzocorona (101 casi), Cavalese (86 casi), Bleggio Superiore (80 casi), Mori (60 casi) e Baselga di Pinè (27 casi). Poi Pomarolo (19 casi), Romeno (8 casi), Ton (8 casi), Fornace (7 casi) e Molveno (6 casi), Ronchi Valsugana (5 casi), Roverè della Luna (5 casi) e Sfruz (4 casi).

Tassi di contagio. A Pellizzano è stato contagiato l'8% della popolazione, mentre a Pieve di Bono-Prezzo il 6,9%, segue Borgo Chiese a 6,6%. Poi Campitello di Fassa (6,2%), Bleggio Superiore (5,2%), Canazei (5%), Vermiglio (4,3%) e Mazzin (3,4%), Ledro (3,3%), Canal San Bovo e Predazzo (3%), Valdaone, Nomi e Storo (2,8%), Spiazzo, Cavedago e San Giovanni (2,6%).

E ancora Sella Giudicarie e Castello-Molina di Fiemme (2,5%), Pinzolo e Drena (2,4%), Caderzone, Soraga, Castel Condino e Giustino (2,3%), Arco (2,2%), Cavedine e Cavalese (2,1%), Dro, Tione e Bondone (2%). Il tasso a livello provinciale è di poco superiore all'1%. A Trento si registra 0,83%, Rovereto a 0,79%, Riva del Garda a 1,1% e Pergine a 1,3%.

Oggi, fortunatamente, non sono state registrate vittime. A Trento sono state 48 le vittime da inizio emergenza, 34 a Pergine e Arco, 31 a Rovereto, 30 a Ledro. Sono 20 i morti a Predazzo, 17 a Riva del Garda, 16 a Dro e Mezzolombardo e 13 a Cavedine e Pieve di Bono-Prezzo, 12 a Pellizzano, 11 a Lavis, 10 a Borgo Chiese e Nomi.