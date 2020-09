Coronavirus in Trentino, diversi positivi tra Valsugana, valle di Cembra e Rotaliana. A Mezzocorona 3 contagi. I casi Comune per Comune

L'esecutivo comunale è composto da 4 donne: 2 in quota Partito democratico, una rappresentante per Azione-Unione e Insieme. Il primo cittadino, Franco Ianeselli, ha delineato la Giunta a palazzo Thun chiamata a guidare Trento per i prossimi 5 anni: "Lavoriamo per la città in un'ottica di sostenibilità ecologica, economica, sociale e istituzionale"