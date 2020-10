Coronavirus in Trentino, una trentina di classi in quarantena dall'inizio dell'anno scolastico. Altri 8 casi in val di Fiemme. I casi Comune per Comune

Nel rapporto odierno la Provincia specifica che sono 6 le persone con sintomi, mentre 42 sono stati individuati mediante l'attività di contact tracing. Una quindicina di casi è legata alle indagini condotte tra i raccoglitori di frutta, mentre un numero analogo invece è collegato a contagi avvenuti in ambiti familiari. Emerge anche oggi un caso legato ai cluster della filiera alimentare