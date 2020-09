Coronavirus in Trentino, altri 37 positivi e solo 1 caso è riconducibile ai focolai. Sale il numero di pazienti ricoverati in ospedale

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 2.422 tamponi, 37 i test risultati positivi per un rapporto che si attesta a 1,53%. Sono 14 i pazienti che ricorrono alle cure del sistema ospedaliero, nessun si trova in terapia intensiva ma 3 cittadini si trovano in alta intensità. Sono 5.569 i guariti da inizio emergenza e 574 gli attuali positivi