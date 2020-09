Coronavirus in Trentino, altri 20 nuovi positivi in 24 ore: rapporto tamponi/contagi al 3,2%

Intervista alla candidata sindaca per Trento di Si può Fare. La prospettiva è opposta al solito, non ''qual è il problema e cosa farai'' ma ''come sarà la città dopo 5 anni con te sindaco?''. Dal DolmitiPride, all'economia, dalla crescita della popolazione alla sicurezza e all'università otto domande per otto candidati per capire cosa ci aspetta votando l'uno o l'altra