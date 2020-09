Coronavirus in Trentino, 9 nuovi positivi: un caso ascrivibile ai recenti focolai. Sono 9 le persone ricoverate in ospedale

Dopo i 160 casi individuati tra lunedì 7 e sabato 12 settembre, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari ha identificato 9 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Sono stati analizzati 1.166 tamponi per un rapporto che si attesta a 0,77%

TRENTO. La curva dei contagi in Trentino registra una frenata e si scende sotto la doppia cifra dopo che nell'ultima settimana il territorio ha fatto registrato l'indice di trasmissione più alto d'Italia a 1.58, mentre sopra 1 ci sono anche Sardegna (1,41), Puglia (1,21), Liguria (1.13), Friuli Venezia Giulia e Abruzzo (1.02) con una media italiana a 1.14 (Qui articolo).

Dopo i 160 casi individuati tra lunedì 7 e sabato 12 settembre, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari ha identificato 9 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Sono stati analizzati 1.166 (664 letti da Apss e 502 da Fondazione Mach) tamponi per un rapporto che si attesta a 0,77%.

Il report di oggi, domenica 13 settembre, dell'Apss specifica che 3 sono le persone sintomatiche, mentre altre 6 contagiati sono stati individuati tramite le attività di screening. Un caso è ascrivibile ai recenti focolai nel settore della lavorazione delle carni.

Non è stato registrato nessun decesso e nessun caso positivo tra minorenni, mentre in ospedale risultano ricoverati per coronavirus 9 pazienti, nessuno dei quali in rianimazione. Il totale è di 6.123 casi e 470 decessi da inizio epidemia.

Rapporto contagi/tamponi:

domenica 13 settembre: 9 positivi e 1.166 tamponi - 0,77%

sabato 12 settembre: 22 positivi e 1.957 tamponi - 1,12%

venerdì 11 settembre: 29 positivi e 1.627 tamponi - 1,8%

giovedì 10 settembre: 82 positivi e 1.895 tamponi - 4,3%

mercoledì 9 settembre: 7 positivi e 1.251 tamponi - 0,56%

martedì 8 settembre: 3 positivi e 593 tamponi - 0,5%

lunedì 7 settembre: 17 positivi e 322 tamponi -5,2%

domenica 6 settembre: 33 positivi e 1.438 tamponi - 2,3%

sabato 5 settembre: 53 positivi e 1.708 tamponi - 3,1%

venerdì 4 settembre: 23 positivi e 1.925 tamponi - 1,19%

giovedì 3 settembre: 91 positivi e 2.317 tamponi - 3,93%

mercoledì 2 settembre: 33 positivi e 803 tamponi - 4,10%

martedì 1 settembre: 3 positivi e 695 tamponi - 0,43%

lunedì 31 agosto: 4 positivi e 122 tamponi - 3,57%

domenica 30 agosto: 8 positivi e 1.053 tamponi - 0,75%

sabato 29 agosto: 14 positivi e 1.365 tamponi - 1%

venerdì 28 agosto: 16 positivi e 1.390 tamponi - 1,15%

giovedì 27 agosto: 15 positivi e 1.351 tamponi - 1,11%

mercoledì 26 agosto: 7 positivi e 1.898 tamponi - 0,36%

martedì 25 agosto: 3 positivi e 530 tamponi - 0,56%

lunedì 24 agosto: 1 positivo e 374 tamponi - 0,27%

Nel frattempo in Alto Adige si è verificato un boom di contagi: l'azienda sanitaria ha comunicato 40 nuovi infetti a fronte di 1.273 tamponi: 15 riguardano i lavoratori stagionali mentre altri 6 sono riferiti a stretti contatti del focolaio scoppiato in un salumificio a Chiusa (Qui articolo). Il totale è di 3.128 casi e 292 decessi da inizio emergenza Covid-19.

In considerazione del crescente numero di nuove infezioni, l'Azienda sanitaria ricorda di continuare a seguire le regole di prevenzione: disinfettarsi le mani, mantenere le distanze, mettere la mascherina (Qui articolo).