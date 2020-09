Coronavirus in Trentino, 32 nuovi positivi e 4 pazienti in più in ospedale. Ci sono 11 persone con sintomi, compreso 2 minorenni

I protocolli sono subito scattati e attualmente non ci sono scuole chiuse, mentre le classi di riferimento sono state isolate. Sono state subito avviate le indagini per cercare di circoscrivere e fronteggiare la diffusione di Covid-19. La Provincia specifica che per quanto riguarda l'attività didattica, si prevedono alle elementari 10 ore di lezione online per i piccoli in quarantena