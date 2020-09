Coronavirus in Trentino, ci sono 20 nuovi positivi, compreso un minorenne. Rapporto contagi/tamponi ai livelli di metà aprile e salgono a 11 le persone in ospedale

TRENTO. La curva dei contagi ritorna a salire in Trentino. Sono 20 i nuovi positivi a fronte di appena 317 tamponi analizzati: il rapporto si attesta a 6,3%, un dato molto alto che si è verificato le ultime volte intorno a metà aprile.

La Provincia nel report di oggi, lunedì 14 settembre, avvenuto in conferenza stampa specifica che 10 sono le persone sintomatiche, altri 10 contagiati sono stati individuati tramite le attività di screening.

C'è un minorenne che ha contratto il Covid-19, mentre ci sono 5 casi che riguardano i focolai del settore della lavorazione delle carni.

Sale di due unità anche il numero dei pazienti ricoverati per coronavirus nelle strutture ospedaliere. Il totale è di 6.143 casi e 470 decessi da inizio epidemia.

I livello dei contagi resta alto dopo i 169 casi individuati tra lunedì 7 e domenica 13 settembre. A questo si aggiunge che nell'ultima settimana il territorio ha fatto registrato l'indice di trasmissione più alto d'Italia a 1.58, mentre sopra 1 ci sono anche Sardegna (1,41), Puglia (1,21), Liguria (1.13), Friuli Venezia Giulia e Abruzzo (1.02) con una media italiana a 1.14 (Qui articolo).

Rapporto contagi/tamponi:

lunedì 14 settembre: 20 positivi e 317 tamponi - 6,3%

domenica 13 settembre: 9 positivi e 1.166 tamponi - 0,77%

sabato 12 settembre: 22 positivi e 1.957 tamponi - 1,12%

venerdì 11 settembre: 29 positivi e 1.627 tamponi - 1,8%

giovedì 10 settembre: 82 positivi e 1.895 tamponi - 4,3%

mercoledì 9 settembre: 7 positivi e 1.251 tamponi - 0,56%

martedì 8 settembre: 3 positivi e 593 tamponi - 0,5%

lunedì 7 settembre: 17 positivi e 322 tamponi -5,2%

domenica 6 settembre: 33 positivi e 1.438 tamponi - 2,3%

sabato 5 settembre: 53 positivi e 1.708 tamponi - 3,1%

venerdì 4 settembre: 23 positivi e 1.925 tamponi - 1,19%

giovedì 3 settembre: 91 positivi e 2.317 tamponi - 3,93%

mercoledì 2 settembre: 33 positivi e 803 tamponi - 4,10%

martedì 1 settembre: 3 positivi e 695 tamponi - 0,43%

lunedì 31 agosto: 4 positivi e 122 tamponi - 3,57%

domenica 30 agosto: 8 positivi e 1.053 tamponi - 0,75%

sabato 29 agosto: 14 positivi e 1.365 tamponi - 1%

venerdì 28 agosto: 16 positivi e 1.390 tamponi - 1,15%

giovedì 27 agosto: 15 positivi e 1.351 tamponi - 1,11%

mercoledì 26 agosto: 7 positivi e 1.898 tamponi - 0,36%

martedì 25 agosto: 3 positivi e 530 tamponi - 0,56%

lunedì 24 agosto: 1 positivo e 374 tamponi - 0,27%

Sono 8 i nuovi casi positivi registrati invece in Alto Adige. Dopo il boom registrato negli ultimi giorni, con 40 nuovi infetti nella giornata di domenica 13 settembre (QUI) e 25 in quella di sabato 12 (QUI), i numeri tornano ad essere più contenuti, anche se i tamponi analizzati sono “solo” 699. L'indice contagi/tamponi si attesta così all'1,14%. Stabile a 15, invece, il numero dei pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri, con una solo persona in terapia intensiva.

Sale a 3.135 il numero dei contagiati da inizio epidemia, stabile a 292, invece, il numero delle vittime. Attualmente la situazione riguardante le persone sottoposte a isolamento vede 38 persone nella struttura di Colle Isarco, appositamente messa a disposizione dall'esercito, 1.421 in isolamento domiciliare (Qui articolo).