Coronavirus in Trentino, ci sono altri 25 casi, anche un minorenne contagiato. Il 2,5% dei test è positivo

Sono stati analizzati 999 tamponi (tutti letti dall'Apss), 25 i test risultati positivi, 1 minorenne. Il rapporto contagi/tamponi sale a 2,5%. Sempre 13 le persone in ospedale per Covid-19

TRENTO. Ci sono altri 25 contagi in Trentino. Questo il bollettino di Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari di oggi, martedì 22 settembre, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus sul territorio provinciale.

Sono stati analizzati 999 tamponi (tutti letti dall'Apss), 25 i test risultati positivi, 1 minorenne. Il rapporto contagi/tamponi sale a 2,5%.

Sono 5 le persone che presentano sintomi. Tra gli asintomatici, una ventina in tutto, ci sono anche 8 casi riferiti ai cluster su cui da giorni è impegnata l’equipe di esperti.

Sono sempre 13 le persone che ricorrono alle cure del sistema sanitario, nessun paziente si trova in terapia intensiva. Il totale è di 6.383 casi e 470 decessi da inizio epidemia.

Rapporto contagi/tamponi:

martedì 22 settembre: 25 positivi e 999 tamponi - 2,5%

lunedì 21 settembre: 2 positivi e 517 tamponi - 0,97%

domenica 20 settembre: 45 positivi e 1.547 tamponi - 2,9%

sabato 19 settembre: 22 positivi e 2.375 tamponi - 0,9%

venerdì 18 settembre: 18 positivi e 1.794 tamponi - 1%

giovedì 17 settembre: 76 positivi e 2.099 tamponi - 3,6%

mercoledì 16 settembre: 32 positivi e 2.528 tamponi - 1,3%

martedì 15 settembre: 20 positivi e 621 tamponi - 3,2%

lunedì 14 settembre: 20 positivi e 317 tamponi - 6,3%

domenica 13 settembre: 9 positivi e 1.166 tamponi - 0,77%

sabato 12 settembre: 22 positivi e 1.957 tamponi - 1,12%

venerdì 11 settembre: 29 positivi e 1.627 tamponi - 1,8%

giovedì 10 settembre: 82 positivi e 1.895 tamponi - 4,3%

mercoledì 9 settembre: 7 positivi e 1.251 tamponi - 0,56%

martedì 8 settembre: 3 positivi e 593 tamponi - 0,5%

lunedì 7 settembre: 17 positivi e 322 tamponi -5,2%

domenica 6 settembre: 33 positivi e 1.438 tamponi - 2,3%

sabato 5 settembre: 53 positivi e 1.708 tamponi - 3,1%

venerdì 4 settembre: 23 positivi e 1.925 tamponi - 1,19%

giovedì 3 settembre: 91 positivi e 2.317 tamponi - 3,93%

mercoledì 2 settembre: 33 positivi e 803 tamponi - 4,10%

martedì 1 settembre: 3 positivi e 695 tamponi - 0,43%

lunedì 31 agosto: 4 positivi e 122 tamponi - 3,57%

domenica 30 agosto: 8 positivi e 1.053 tamponi - 0,75%

sabato 29 agosto: 14 positivi e 1.365 tamponi - 1%

venerdì 28 agosto: 16 positivi e 1.390 tamponi - 1,15%

giovedì 27 agosto: 15 positivi e 1.351 tamponi - 1,11%

mercoledì 26 agosto: 7 positivi e 1.898 tamponi - 0,36%

martedì 25 agosto: 3 positivi e 530 tamponi - 0,56%

lunedì 24 agosto: 1 positivo e 374 tamponi - 0,27%

Ci sono otto nuovi contagi da coronavirus in Alto Adige nelle ultime 24 ore. I tamponi analizzati sono stati 1005 e il rapporto è al di sotto dello zero (0,79).

A livello provinciale ad oggi sono stati effettuati in totale 163.340 tamponi su 86.311 persone. Un paziente rimane in terapia intensiva mentre sono 20 quelli che si trovano ricoverati nei normali reparti ospedalieri (Qui articolo).