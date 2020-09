Coronavirus in Trentino, 5 nuovi positivi collegati ai focolai della carne. Ci sono 3 contagi a Tesero e Lavis. I casi Comune per Comune

Il segretario del Pd è arrivato a Trento per sostenere la coalizione del Centrosinistra-autonomista: “La destra è incapace di indicare una prospettiva per rimet t ere in piedi l’ It alia, noi dobbiamo vincere per trasformare la paura in speranza”. Ianeselli: “ Servono a ggregazioni ampie che s configgano il sovranismo, noi lo faremo con la capacità di amministrare”