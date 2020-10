Coronavirus in Trentino, altri 34 positivi. Preoccupa una Rsa e c'è un paziente in più in ospedale

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.524 tamponi, 34 i test risultati positivi: 10 cittadini presentano sintomi, compreso 1 minorenne e 2 ospiti di Rsa, mentre gli altri sono stati individuati dalle verifiche sui contatti diretti o sui tamponi somministrati alle categorie considerate a rischio