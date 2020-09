Coronavirus, 94 positivi in 48 ore in Trentino. Toccati 37 comuni: dai 17 di Trento ai 5 di Dro e Levico ecco la mappa del contagio

Rispetto a questa mattina la Pat ha corretto il dato dei nuovi positivi di oggi (non 19 ma 18) e sono stati aggiornati i dati per comune (ieri fermi forse per lo sciopero di Trentino Digitale). Ecco i dati aggiornati

TRENTO. Sono stati 18 i contagi odierni segnalati dall'Apss e non 19 come spiegato in mattinata dall'assessora Segnana. ''Il dato - spiega la Pat in un comunicato - consolidato alle 16 dopo che le ultime verifiche hanno evidenziato che un positivo era già stato conteggiato nei giorni scorsi è contenuto nel bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari''. Di questi 18 casi 12 presentano sintomi mentre 6 sono asintomatici. Fra i nuovi positivi ci sono anche 3 minorenni. 3 sono anche i positivi collegati ai cluster dei giorni scorsi (2 con sintomi, 1 asintomatico) e sono 12 le persone ricoverate, nessuno in terapia intensiva.

I 18 casi odierni si aggiungono ai 76 di ieri per un totale di 94 casi in 48 ore che non sono stati mappati e quindi divisi comune per comune probabilmente perché ieri era in atto un sciopero tra i dipendenti di Trentino Digitale. In ogni caso abbiamo recuperato i contagi degli ultimi due giorni dividendoli sui vari comuni di competenza.

Sono 37 i comuni toccati dal virus in questi ultimi due giorni. A Trento ci sono stati 17 nuovi casi (5 oggi) mentre a Mezzocorona sono stati 6 (1 oggi). Sono 5 i positivi a Levico (3 oggi) e 5 sono anche a Dro (0 oggi) mentre ad Avio sono 4 (1 oggi). A quota 3 ci sono Caldonazzo (1 oggi) e Amblar Don (0 oggi), Rovereto (0 oggi) e Volano (0 oggi).

2 casi ad Ala (1 oggi), Borgo d'Anaunia (0 oggi), Riva del Garda (1 oggi), Mezzolombardo (0 oggi), San Michele (0 oggi), Giovo (1 oggi) e Lavis (1 oggi). A quota 1 tantissimi comuni: Albiano, Arco, Bedollo, Besenello, Bleggio, Carzano, Castello Molina di Fiemme, Cavareno, Cembra Lisignago, Comano Terme, Molveno, Mori, Novella, Ossana (segnalato oggi), Pergine, Romeno, Roncegno (segnalato oggi), Roverè della Luna, Sporminore, Tesero, Ville d'Anaunia. Rispetto alle ultime 48 ore sono 10 i casi da assegnare.

Ultimo dato infine riguarda i tamponi analizzati: nelle ultime 24 ore all’Ospedale Santa Chiara sono stati verificati 838 test ai quali si aggiungono i 956 della Fondazione Mach per un totale di 1794 tamponi.