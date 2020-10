Coronavirus in Trentino, dagli 8 casi di Baselga di Pinè al contagiato di Lona Lases, toccati 61 Comuni e altri 12 ragazzi in età scolare positivi

Nelle ultime 24 ore sono stati trovati 162 positivi a fronte dell'analisi di 2.513 tamponi molecolari per un rapporto contagi/tamponi a 6,45%. Sono 71 le persone che presentano sintomi. Ci sono 63 pazienti in ospedale e 4 in terapia intensiva

TRENTO. Ci sono 8.310 casi e 489 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus, sono 6.529 i guariti da inizio emergenza e 1.292 gli attuali positivi. E' stato, purtroppo, comunicato un altro decesso a Malè: 18 morti in 15 giorni e 19 vittime in questa seconda ondata di Covid-19 (Qui articolo).

Ci sono 63 persone nelle strutture ospedaliere di Trento e Rovereto, 4 pazienti si trovano nel reparto di terapia intensiva e 8 persone sono in alta intensità. Nelle ultime 24 ore sono stati trovati 162 positivi a fronte dell'analisi di 2.513 tamponi molecolari per un rapporto contagi/tamponi a 6,45%. Tra i nuovi positivi, 4 casi riguardano minorenni, mentre 18 infezioni sono over 70 anni. In generale sono 71 le persone che presentano sintomi da Covid-19.

Sono stati poi registrati 12 positività tra bambini e ragazzi in età scolare e sono in corso le verifiche per procedere alla quarantena di altre classi, sono infatti cambiati i criteri per definire gli isolamenti (Qui articolo).

Sono 29 i nuovi positivi a Trento che si porta a 1.400 casi da inizio epidemia. A questi si aggiungono 13 contagi a Rovereto (425 casi) e 9 a Pergine (466 casi).

Sono invece 8 le infezioni trovate a Baselga di Pinè (110 casi), quindi 7 positivi a Riva del Garda (207 casi) e 5 a Ville d'Anaunia (46 casi). A questi si aggiungono 4 contagi a Arco (405 casi), Cembra Lisignago (95 casi), Altopiano della Vigolana (29 casi) e Calliano (20 casi).

Ci sono 3 positivi a Mezzocorona (124 casi), Cles (113 casi), Borgo Valsugana (70 casi), Campodenno (23 casi) e Segonzano (21 casi), poi 2 infezioni a Dro (108 casi), Cavalese (98 casi), Pinzolo (77 casi), Mori (72 casi), Tesero (63 casi), San Michele (54 casi), Besenello (47 casi), Giovo (44 casi), Civezzano (36 casi), Castel Ivano (26 casi), Nogaredo (17 casi), Capriana (16 casi), Terzolas (13 casi) e Croviana (9 casi).

E ancora 1 positivo a Lavis (188 casi), Levico (175 casi), Mezzolombardo (134 casi), Pieve di Bono-Prezzo (101 casi), Vermiglio (79 casi), Tione (78 casi), Pellizzano (65 casi), Canal San Bovo (45 casi), Predaia (41 casi), Vallelaghi (32 casi), Madruzzo (31 casi), Novella (30 casi), Bedollo (26 casi), Peio (22 casi), Fornace (21 casi), Isera (21 casi), Ziano di Fiemme (20 casi), Aldeno (19 casi), Dimaro Folgarida (19 casi), Villa Lagarina (16 casi), Carzano (15 casi), Commezzadura (15 casi), Ton (15 casi), Livo (9 casi), Pieve Tesino (9 casi), Fierozzo (6 casi), Dambel (5 casi), Bieno (3 casi), Castel Tesino (3 casi), Torcegno (3 casi), Lona Lases (2 casi) e Rumo (4 casi).

Tassi di contagio. A Pellizzano è stato contagiato l'8,4% della popolazione, mentre a Pieve di Bono-Prezzo il 7%, segue Borgo Chiese a 6,6%. Poi Campitello di Fassa (6,2%), Bleggio Superiore (5,3%), Canazei (5,1%), Vermiglio (4,3%), Mazzin (4,1%) Cembra Lisignago (4%), Ledro (3,3%), Predazzo (3,1%), Canal San Bovo (3%), Capriana, Carzano, Valdaone, Nomi e Storo (2,8%), Spiazzo, Cavedago, Drena e San Giovanni (2,6%).

E ancora Sella Giudicarie, Pinzolo e Castello-Molina di Fiemme (2,5%), Giustino e Cavalese (2,4%), Arco, Caderzone, Soraga e Castel Condino (2,3%), Mezzocorona, Levico, Baselga di Pinè e Cavedine (2,2%), Dro, Tesero, Lavis e Tione (2,1%) Terzolas e Bondone (2%). Il tasso a livello provinciale è intorno all'1,3%. A Trento si registra 1,2%, Rovereto a 1,1%, Riva del Garda a 1,2% e Pergine a 2,2%.

Il bilancio complessivo in Trentino per l'emergenza è di 489 morti. A Trento sono state 49 le vittime da inizio emergenza, 34 a Pergine e Arco, 31 a Rovereto, 30 a Ledro. Sono 20 i morti a Predazzo, 17 a Riva del Garda, 16 a Dro e Mezzolombardo e 13 a Cavedine e Pieve di Bono-Prezzo, 12 a Pellizzano, 11 a Lavis, 10 a Borgo Chiese e Nomi.