Coronavirus in Trentino, oltre 20 contagi a Pergine e altri 14 a Baselga di Pinè. I 59 Comuni del contagio e dove sono avvenuti gli 8 decessi

TRENTO. Ci sono 12.261 casi e 550 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus, sono 8.819 i guariti da inizio emergenza e 2.892 gli attuali positivi. Sono stati, purtroppo, comunicati 8 morti: i decessi sono attribuiti ai Comuni di Trento (4 vittime), Predaia (2 vittime), Castello Tesino e Cimone. Il bilancio è di 80 decessi in questa seconda ondata di Covid-19 (Qui articolo).

Sono 338 le persone che ricorrono alle cure del sistema ospedaliero di cui 31 pazienti sono in terapia intensiva e 32 in alta intensità. Nelle ultime 24 ore sono stati trovati 253 positivi a fronte dell'analisi di 4.327 tamponi​ molecolari per un rapporto contagi/tamponi al 5%. Sono state testate 791 persone e il tasso di infezione è del 30% (sotto tabella Gedi visual con dati del Ministero della salute).

Tra i nuovi contagi, 102 presentano sintomi. Ci sono 67 casi tra over 70 anni e sono stati trovati 23 positività in Rsa tra ospiti e operatori. Infezione anche per 3 piccolissimi con meno di 2 anni e 4 bambini under 5 anni. Altri 78 casi sono pauci-sintomatici e quindi seguiti a domicilio.

Sono stati identificati altri 29 casi tra bambini e ragazzi in età scolare: sono 274 le classi in isolamento. Sono 264 i pazienti guariti da Covid-19 nelle ultime 24 ore, un dato superiore ai nuovi positivi per il secondo giorno consecutivo, forse collegato alla ricerca dei negativi rispetto ai tamponi antigenici. Anche oggi non sono stati forniti dati relativi ai test antigenici, quindi quelli del monitoraggio dell'autorità sanitaria riportano esclusivamente i tamponi molecolari.

"I numeri che caratterizzano il quadro odierno della diffusione di Covid-19 in Trentino - commenta la Pat attraverso una nota - sono anche oggi importanti e preoccupanti, rimarchiamo ancora una volta la necessità che ogni singolo cittadino collabori con grande senso di responsabilità, rispettando prima di tutto l’isolamento (se si è venuti a contatto di situazioni a rischio), il distanziamento sempre e comunque, come pure l’uso delle mascherine e l’igiene frequente delle mani".

Nel dettaglio. Sono 69 i nuovi positivi a Trento che si porta a 2.493 casi da inizio epidemia. A questi si aggiungono 24 contagi a Pergine (794 casi), 14 a Baselga di Pinè (241 casi), 9 a Rovereto (641 casi) e Arco (499 casi), 7 a Altopiano della Vigolana (93 casi) e Bedollo (62 casi), 5 a Predaia (108 casi), Riva del Garda (288 casi) e Levico (237 casi).

Ci sono 4 infetti a Cles (190 casi), Borgo Valsugana (106 casi), Pinzolo (89 casi), Civezzano (72 casi), Borgo d'Anaunia (70 casi), Nomi (51 casi) e Fornace (36 casi). Altri 3 a Lavis (276 casi), Valdaone (36 casi) e Calceranica (25 casi).

Poi 2 contagi a Cavalese (114 casi), Ville d'Anaunia (114 casi), San Giovanni di Fassa (109 casi), Sella Giudicarie (97 casi), Caldonazzo (75 casi), Tesero (21 casi), Castello-Molina di Fiemme (65 casi), Castel Ivano (60 casi), Madruzzo (54 casi), Canal San Bovo (48 casi), Altavalle (40 casi), Nago-Torbole (35 casi), Tre Ville (29 casi), Tenna (24 casi) e Caldes (17 casi).

E ancora 1 positivo a Castello Tesino (46 casi), Cimone (12 casi), Ledro (190 casi), Mezzocorona (154 casi), Ala (88 casi), Vermiglio (85 casi), Novella (54 casi), Moena (49 casi), Vallelaghi (45 casi), Volano (38 casi), Villa Lagarina (34 casi), Sant'Orsola (32 casi), Tenno (31 casi), Folgaria (30 casi), Peio (28 casi), Giustino (26 casi), Grigno (21 casi), Livo (21 casi), Fierozzo (19 casi), Romeno (16 casi), Novaledo (13 casi), Croviana (11 casi), Frassilongo (10 casi) e Trambileno (9 casi).