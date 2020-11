Coronavirus in Trentino, 3 morti in Rsa. Positivi 2 piccolissimi e 54 over 70. Oltre 50 casi a Trento e Pergine. I 61 Comuni del contagio e dove sono avvenuti i 6 decessi

Sono 299 le persone che ricorrono alle cure del sistema ospedaliero di cui 24 pazienti sono in terapia intensiva e 28 in alta intensità. Nelle ultime 24 ore sono stati trovati 257 positivi a fronte dell'analisi di 993 tamponi​ molecolari per un rapporto contagi/tamponi al 25,9%. Sono state testate 470 persone e infezione al 54,7%

TRENTO. Ci sono 11.765 casi e 536 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus, sono 8.155 i guariti da inizio emergenza e 3.074 gli attuali positivi. Sono stati, purtroppo, comunicati 6 morti: 3 in Rsa, 2 all'ospedale di Trento e 1 a quello di Arco, i decessi sono attribuiti ai Comuni di Trento (3 vittime), Rovereto, Caldonazzo e Castello Ivano. Il bilancio è di 66 decessi in questa seconda ondata di Covid-19 (Qui articolo).

Tra i nuovi contagiati odierni, 123 persone presentano sintomi. Nelle Rsa l’attenzione resta sempre alta: il rapporto oggi indica 3 nuovi casi tra ospiti e operatori. Contagiati 2 piccolissimi, con meno di 2 anni, e 54 persone che hanno più di 70 anni.

Nelle ultime 24 ore sono state riscontrate 28 nuove positività di bambini e ragazzi in età scolare (13 casi negli istituti superiori), le autorità sanitarie sono in fase di ricostruzione per comprendere eventuali misure di quarantene. Ci sono attualmente 294 classi in isolamento.

Sono 55 i nuovi positivi a Pergine (764 casi) e 53 a Trento (2.326). A questi si aggiungono 28 contagi a Baselga di Pinè (225 casi), 8 a Lavis (269 casi) e 6 a Levico (229 casi), Mezzolombardo (168 casi), Altopiano della Vigolana (82 casi) e Civezzano (68 casi).

Ci sono 5 infetti a Mezzocorona (152 casi). Sono 4 i positivi a Rovereto (624 casi), Caldonazzo (72 casi) e Cembra Lisignago (103 casi), 3 a San Michele all'Adige (73 casi) e Fornace (32 casi).

Poi 2 contagi a Castel Ivano (58 casi), Arco (483 casi), Riva del Garda (279 casi), Tione (013 casi), Cavedine (75 casi), Bedollo (53 casi), Altavalle (38 casi), Sant'Orsola Terme (31 casi), Ton (27 casi), Carzano (21 casi), Sover (17 casi) e Sporminore (10 casi).

E ancora 1 positivo Ledro (189 casi), Cles (185 casi), Predazzo (154 casi), Dro (125 casi), Pieve di Bono-Prezzo (103 casi), Malè (97 casi), Predaia (96 casi), Sella Giudicarie (93 casi), Ala (87 casi), Besenello (68 casi), Comano (64 casi), Castello-Molina di Fiemme (63 casi), Giovo (60 casi), Madruzzo (50 casi), Moena (47 casi), Vallelaghi (43 casi), Spiazzo (41 casi), Terre d'Adige (41 casi), Calliano (39 casi), Campodenno (39 casi), Avio (33 casi), Villa Lagarina (33 casi), Dimaro Folgarida (25 casi), Fierozzo (18 casi), Albiano (17 casi), Contà (17 casi), Livo (16 casi), Caldes (16 casi), Vallarsa (12 casi), Telve di Sopra (11 casi), Denno (10 casi), Frassilongo (9 casi), Rumo (8 casi), Lavarone (6 casi) e Palù del Fersina (6 casi).