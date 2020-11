Coronavirus in Trentino, 3 morti in Rsa. Ci sono 4 infezioni a Cembra e Vermiglio. I 67 Comuni del contagio e dove sono avvenuti i 6 decessi

TRENTO. Ci sono 15.914 casi e 694 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus, sono 12.990 i guariti da inizio emergenza e 2.230 gli attuali positivi. Sono stati, purtroppo, comunicati 6 decessi, 3 in Rsa. Le morti sono state attribuite ai Comuni di Trento, Levico, Borgo Valsugana, Brentonico e Nomi. Un'altra vittima è da fuori Provincia. Il bilancio è di 224 decessi in questa seconda ondata di Covid-19 (Qui articolo). La provincia è stata confermata anche per questa settimana in zona gialla (Qui articolo), ma un argomento caldo è quello dell'avvio della stagione invernale (Qui articolo). C'è un nuovo focolaio alla casa di riposo di Transacqua (Qui articolo).

Sono 446 le persone che ricorrono alle cure del sistema ospedaliero di cui 42 pazienti sono in terapia intensiva e 52 in alta intensità. Sono stati trovati 219 positivi a fronte dell'analisi di 3.955 tamponi​ molecolari per un rapporto contagi/tamponi al 5,5%. Sono state testate 1.676 persone e il tasso di infezione è del 13,1%.

Tra i nuovi contagi accertati con tampone molecolare, 68 presentano sintomi e 151 sono stati individuati tramite screening. Oggi 59 casi tra gli over 70 anni. Ci sono 18 casi tra ospiti e operatori della Rsa.

Sono inoltre in corso gli accertamenti relativi a 21 nuovi casi positivi tra bambini e ragazzi in età scolare per stabilire le disposizioni di isolamento della classi, 85 il dato aggiornato a ieri.

Questi dati non tengono conto dei test antigenici, un contagio che appare triplo rispetto a quanto comunicato attraverso i canali più ufficiali. I tamponi molecolari vengono sempre più usati, infatti, come metodo di controllo (Qui articolo - Qui articolo). Nelle scorse ore è stata lanciata una petizione (QUI PER FIRMARE) per chiedere più trasparenza alla Provincia di Trento e al presidente Fugatti in merito alla diffusione dei dati sul contagio.

Nel dettaglio i risultati dei tamponi molecolari. Sono 36 i nuovi positivi a Trento che si porta a 3.173 casi da inizio epidemia. A questi si aggiungono 25 contagi a Rovereto (925 casi da inizio epidemia), 18 a San Martino di Castrozza (54 casi), 10 a Pergine (1.012 casi) e Riva del Garda (365 casi).

Ci sono 9 infezioni a Cles (265 casi), 5 a Borgo Valsugana (167 casi), Arco (608 casi) e Lavis (333 casi), 4 a Mori (203 casi), Cembra Lisignago (115 casi), Vermiglio (92 casi) e Folgaria (56 casi), 3 a Predaia (166 casi), Madruzzo (77 casi), Vallelaghi (70 casi) e Mezzano (19 casi), 2 a Mezzolombardo (198 casi), Tesero (153 casi), Ville d'Anaunia (150 casi), Dro (149 casi), Ala (132 casi), Sella Giudicarie (119 casi), Pinzolo (104 casi), Caldonazzo (100 casi), Bedollo (86 casi), Comano (78 casi), Besenello (77 casi), Pellizzano (76 casi), Campodenno (57 casi), Calliano (52 casi), Spiazzo (47 casi) e Pomarolo (46 casi).

E ancora 1 positivo a Levico (296 casi), Brentonico (113 casi), Nomi (90 casi), Ledro (207 casi), Predazzo (173 casi), Borgo Chiese (145 casi), Altopiano della Vigolana (136 casi), San Giovanni di Fassa (136 casi), Tione (130 casi), Civezzano (111 casi), Castel Ivano (98 casi), Borgo d'Anaunia (89 casi), Giovo (77 casi), Ville di Fiemme (72 casi), Grigno (65 casi), Avio (50 casi), Segonzano (40 casi), Ziano di Fiemme (37 casi), Tenna (36 casi), Ton (34 casi), Fierozzo (28 casi), Albiano (24 casi), Vallarsa (22 casi), Caldes (21 casi), Pieve Tesino (21 casi), Terzolas (20 casi), Spormaggiore (19 casi), Sfruz (14 casi), Ospedaletto (13 casi), Dambel (12 casi), Torcegno (12 casi), Imer (10 casi), Terragnolo (10 casi) e Bocenago (7 casi).