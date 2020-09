Coronavirus, in Trentino altri 22 contagi e aumentano i ricoveri. Una persona in alta intensità

TRENTO. Frena la crescita di contagi in Trentino ma frena per modo di dire visto che anche oggi, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 22 nuovi positivi con un aumento delle persone ricoverate. Se ieri erano 6, infatti, oggi sono 8 di questi una ricoverata ''in alta intensità'' (lo step prima della terapia intensiva). E così dopo i 29 contagi di ieri e gli 82 di giovedì quella di oggi sembra una giornata quasi positiva se si pensa che da settembre il livello del contagio è tornato a livelli di metà aprile anche se, fortunatamente, al momento il sistema sanitario non è sotto pressione e i decessi sono fermi da mesi a quota 470.

Le avvisaglie però per un autunno complicato ci sono tutte anche perché il livello di positivi che viene trovato (ancora in assenza di influenze e raffreddori che inevitabilmente complicheranno la situazione sia per quanto riguarda la diffusione del virus, perché banalmente si tossisce, si starnutisce e ci si soffia il naso, sia dal punto di vista delle complicazioni connesse alle altre malattie) è molto alto anche in Trentino. E l'Alto Adige, pur con numeri più contenuti, non è da meno (oggi sono stati 25 i positivi). E allora è fondamentale non sottovalutare il problema e mantenere altissimo il livello di attenzione.

Dei 22 positivi odierni 9 riguardano persone sintomatiche, fra cui un minorenne, 8 di esse con sintomi lievi e una con sintomi di media intensità. Altre 13 persone asintomatiche sono state individuate con la consueta attività di screening. Salgono quindi complessivamente ad 8 le persone ricoverate per Coronavirus, nessuna in rianimazione.

Rapporto contagi/tamponi

sabato 12 settembre: 22 positivi e 1957 tamponi - 1,12%

venerdì 11 settembre: 29 positivi e 1627 tamponi - 1,8%

giovedì 10 settembre: 82 positivi e 1895 tamponi - 4,3%

mercoledì 9 settembre: 7 positivi e 1251 tamponi - 0,56%

martedì 8 settembre: 3 positivi e 593 tamponi - 0,5%

lunedì 7 settembre: 17 positivi e 322 tamponi -5,2%

domenica 6 settembre: 33 positivi e 1.438 tamponi - 2,3%

sabato 5 settembre: 53 positivi e 1708 tamponi - 3,1%

venerdì 4 settembre: 23 positivi e 1.925 tamponi - 1,19%

giovedì 3 settembre: 91 positivi e 2.317 tamponi - 3,93%

mercoledì 2 settembre: 33 positivi e 803 tamponi - 4,10%

martedì 1 settembre: 3 positivi e 695 tamponi - 0,43%

lunedì 31 agosto: 4 positivi e 122 tamponi - 3,57%

domenica 30 agosto: 8 positivi e 1.053 tamponi - 0,75%

sabato 29 agosto: 14 positivi e 1.365 tamponi - 1%

venerdì 28 agosto: 16 positivi e 1.390 tamponi - 1,15%

giovedì 27 agosto: 15 positivi e 1.351 tamponi - 1,11%

mercoledì 26 agosto: 7 positivi e 1.898 tamponi - 0,36%

martedì 25 agosto: 3 positivi e 530 tamponi - 0,56%

lunedì 24 agosto: 1 positivo e 374 tamponi - 0,27%