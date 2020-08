Coronavirus in Trentino, 3 nuovi positivi su 530 tamponi, la Pat: ''Due hanno sintomi''. C'è una persona in più in ospedale

Il totale complessivo sale quindi a 5.654 casi e resta a 470 decessi da inizio epidemia. C'è anche una persona in più ricoverata nelle strutture ospedaliere: attualmente ci sono 5 pazienti, un cittadino deve sempre ricorrere alle cure della terapia intensiva