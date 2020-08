Coronavirus, in Trentino 4 nuovi positivi e una persona in terapia intensiva. A Bolzano trovati 21 contagiati

I dati dell'Apss mostrano una situazione stazionaria in provincia di Trento e i contagi sono riconducibili in tutti e quattro i casi a persone rientrate dall'estero. Più allarmanti i dati riscontrati in Alto Adige

TRENTO. Sono 4 i nuovi contagi in Trentino ma per fortuna non si registrano vittime anche se rimane ricoverata una persona in terapia intensiva. Resta stabile il quadro del contagio da coronavirus in Trentino mentre nel vicino Alto Adige sono state individuate 21 persone infette per un dato che non era così alto dalla fase del lockdown.

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, l'Azienda sanitaria della Provincia di Trento comunica che rimangono tre i pazienti ricoverati, uno dei quali si trova tuttora nel reparto di rianimazione dell’ospedale cittadino. I 1.721 tamponi analizzati (979 in APSS, 742 alla FEM) stanno ad indicare che l’attività di screening è particolarmente intensa in questo periodo in cui si è reso necessario attivare ulteriori misure nei confronti di chi sta rientrando dall’estero, ed in particolare dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Croazia e da Malta, mete particolarmente gettonate per le vacanze, anche dai trentini.

E non per niente oggi sono stati trovati in Veneto ben 35 positivi solo a Treviso rientrati dalla Croazia. Le indagini epidemiologiche nel frattempo hanno permesso di definire meglio anche i due casi positivi registrati ieri e che riguardano soggetti provenienti da uno dei paesi poc’anzi indicati, anche se la loro presenza all’estero non era dettata da motivi turistici come era parso in un primo momento.

Stessa situazione anche per i quattro nuovi casi riscontrati oggi, attribuibili a cittadini dell’est rientrati in Trentino dopo un soggiorno nel loro paese d’origine. Durante il periodo di isolamento previsto per i rientri, è stato eseguito il test che ha dato responso positivo. In nessuno dei quattro casi sono emersi finora sintomi ed in ogni caso prosegue il periodo di isolamento mentre sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la cerchia delle persone con cui i quattro soggetti sono venute in contatto.

Con i 4 nuovi contagi il totale di positivi registrati in Trentino dall'inizio dell'epidemia è di 5.634 e i decessi restano 470.