Coronavirus in Alto Adige: dai 4 positivi di Bolzano ai 3 di Merano, ecco i 19 contagi dove sono avvenuti. Sei sono turisti

Negli ultimi 4 giorni in provincia di Bolzano sono stati rilevati oltre 50 contagi. Ecco i dati comune per comune e da dove tornavano (la maggior parte sono persone di rientro dalla vacanze) i positivi

BOLZANO. Quattro casi a Bolzano, tre a Merano, due ad Appiano e poi Brunico, Laives, Rausun Anterselva e quattro casi ancora da collegare a un comune. Con il continuo crescere di nuovi contagi in Alto Adige e l'attento monitoraggio che sta eseguendo quotidianamente l'Azienda sanitaria altoatesina, torna la necessità di ricostruire anche i luoghi dove si stanno riscontrando i positivi.

Dopo i dati allarmanti degli scorsi giorni (venerdì 5 nuovi positivi, giovedì 21, mercoledì 7) e i 19 nuovi casi odierni il totale di persone contagiate negli ultimi 4 giorni supera le 50 unità riportando la mente ai giorni precedenti della Fase-2 e alla fine del lockdown. E a preoccupare di più, in questa fase, sono le persone che rientrano in Italia dall'estero per vacanze o che vengono a fare i turisti sul nostro territorio affollando come non mai impianti di risalita, sentieri e luoghi di attrazione come i laghi o i musei.

La maggior parte (9) delle nuove infezioni (19), infatti, riguarda persone rientranti in Italia dall’estero o dalle vacanze (Albania, Romania, Kosovo, Germania, Canada, Sardegna, altre Regioni italiane), mentre 6 casi riguardano turisti arrivati in Alto Adige (di cui 5 contatti stretti di casi già noti), mentre 4 sono casi locali (nuove infezioni ossia contatti stretti). I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.840 tamponi che portano a livello provinciale ad oggi (22 agosto) il totale a 128.853 tamponi su 68.151 persone.

I nuovi casi positivi vengono dai seguenti Comuni: Appiano (2), Bolzano (4), Brunico (1), Merano (3), Rasun Anterselva (1), Laives (1), Comune fuori Provincia (1), Comune sconosciuto (6). Il numero dei guariti è stato corretto rispetto a quello riportato stamattina: sono in totale 3.308 persone.

I numeri in breve:

Tamponi effettuati ieri (21 agosto): 1.840

nuovi tamponi positivi: 19

numero delle persone positive al coronavirus: 2.856

numero complessivo dei tamponi effettuati: 128.853

numero delle persone sottoposte al test: 68.151 (+1.165)

pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 7

pazienti Covid-19 in isolamento nella struttura di Colle Isarco: 6

numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 1

decessi complessivi (incluse le case di riposo): 292 (+0)

persone in isolamento domiciliare: 1.878 (delle quali 362 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta)

persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 13.362 (delle quali 118 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta)

persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 15.240

persone guarite: 2.419 (+15). A queste si aggiungono 890 (+0) persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Totale: 3.309 (+15).

collaboratori dell'Azienda sanitaria positivi al test: 234; 232 guariti.

Seguono le tabelle con le persone risultate positive e delle persone in quarantena suddivise per Comuni.