Coronavirus in Trentino, un caso positivo e analizzati solo 104 tamponi. Il contagiato in Vallagarina

TRENTO. C'è un solo contagiato a coronavirus nelle ultime 24 ore. Questo l'aggiornamento di Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari di oggi, lunedì 27 luglio, per quanto riguarda l'epidemia.

Il totale complessivo sale a 5.588 casi e resta a 470 decessi da inizio epidemia. Sono 5.024 i guariti. Sono stati analizzati appena 104 tamponi, tutti letti dall'Apss, un test è risultato positivo.

"E' localizzato nella stessa zona ma non si tratta di un contagio attinente al focolaio di Rovereto" (Qui articolo), spiega la nota della Provincia, mentre c'è un solo paziente ricoverato nel reparto di malattie infettive.

Sono due le nuove infezioni da coronavirus registrate nelle ultime 24 ore dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige su 394 tamponi effettuati.

Sono 454 le persone che attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. Nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 7 pazienti affetti da Covid-19. Non sono ricoverate persone affette da Covid-19 nei reparti di terapia intensiva.

In totale ci sono 2.700 casi e 292 decessi da inizio epidemia in Alto Adige (Qui articolo).