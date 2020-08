Coronavirus in Trentino, analizzati 395 tamponi: altri 2 positivi. La Pat: ''Non sono collegati tra loro''

TRENTO. Ci sono 2 nuovi contagiati sul territorio provinciale. Questi i dati aggiornati di Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari di oggi, martedì 4 agosto, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus.

Complessivamente il Trentino sale a 5.605 casi e resta a 470 decessi da inizio emergenza. Sono stati analizzati 395 i tamponi, tutti letti nel laboratorio di microbiologia all'ospedale Santa Chiara di Trento.

"I 2 positivi non sono collegati tra loro. Nel primo caso sono stati riscontati sintomi, mentre nel secondo caso è risultato da screening", così la nota della Provincia.

L'allerta rimane comunque alta in Trentino e in questa fase preoccupano in particolare i giovani che non rispettano le regole: "Attenzione, sono spesso asintomatici. E i focolai arrivano dall'esterno", queste le parole del direttore del Dipartimento prevenzione, Antonio Ferro, che lancia poi un appello: "Fondamentale il vaccino antinfluenzale" (Qui articolo).

Non accennano a calare i numeri dei contagi in Alto Adige. Sono 7 nelle ultime 24 ore le persone risultate positive al coronavirus sull'analisi di 436 tamponi effettuati.

Sui numeri degli ultimi giorni pesano i focolai che sono stati rilevati in diverse parti del territorio a partire da Sesto Pusteria dove ieri pomeriggio l'azienda sanitaria ha informato di aver rintracciato un nuovo contagio appartenente alla struttura alberghiera da dove era iniziato il focolaio.

Ci sono poi i casi di Castelrotto dove è stata sanificata una struttura e 20 dipendenti sono finiti in quarantena ma anche i 5 contagi che ci sono stati nei giorni scorsi in un campeggio di giovani. Il totale in Provincia di Bolzano è di 2.740 casi e 292 decessi da inizio epidemia (Qui articolo).