Coronavirus in Trentino, ci sono altri 2 positivi su 385 tamponi. Salgono a 3 le persone in ospedale: ''Virus circola ancora, necessario rispettare le regole''

Complessivamente il Trentino sale a 5.603 casi e resta a 470 decessi da inizio emergenza. Sono 5.033 i guariti. Il virologo del Cibio: "Il coronavirus non è cambiato ma abbiamo imparato a controllare la diffusione attraverso il distanziamento sociale e alle precauzioni messe in atto"

TRENTO. Ci sono 2 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore in Trentino e salgono a 3 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere. Questi i dati aggiornati di Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari di oggi, lunedì 3 agosto, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus.

Complessivamente il Trentino sale a 5.603 casi e resta a 470 decessi da inizio emergenza. Sono 5.033 i guariti. Sono stati analizzati 385 i tamponi, tutti letti nel laboratorio di microbiologia all'ospedale Santa Chiara di Trento.

"Il dato che colpisce è quello dei ricoveri in ospedale: sono 3 e nessuno si trova in terapia intensiva. L'aumento dei pazienti ospedalizzati - commenta la Provincia attraverso una nota - va inteso anche come segnale della pericolosità del virus che è ancora ben presente e contro il quale è necessario osservare le regole previste dalle ordinanze, quali l’igiene delle mani, l’uso delle mascherine e il distanziamento". Nessuno dei casi nuovi riguarda minorenni. Resta fortunatamente a quota zero la situazione dei decessi.

"Il virus non è cambiato. Quello che possiamo aspettarci è che continui a circolare ma non vivremo più i momenti di febbraio e marzo perché abbiamo imparato a controllare la diffusione attraverso il distanziamento sociale e alle precauzioni messe in atto", spiega il virologo Massimo Pizzato, responsabile del Laboratory of virus-cell interaction del Dipartimento di biologia cellulare, computazionale e integrata (Cibio) dell’Università di Trento.

"Finché non ci sarà un vaccino a controllare la situazione – dice Pizzato - dovremmo abituarci che questa diffusione è endemica, cioè il virus circola sottotraccia e ogni tanto emergono dei focolai. Non ci sono dati che indicano dei cambiamenti. Ci sono meno patologie e questo significa che dipende da altri aspetti, come il nostro comportamento ma anche le situazioni ambientali”.

Nessun decesso ma altri 6 positivi. Questi i dati invece in Alto Adige. I numeri sono piuttosto contenuti da giorni, ma costanti e l'attenzione resta alta, soprattutto per l'identificazione e la gestione dei focolai.

Il totale sale a 2.734 casi e 292 decessi da inizio epidemia. Sono 2.330 le persone guarite. Nelle ultime 24 ore l'Azienda sanitaria ha identificato 6 nuove infezioni da coronavirus a fronte dell'analisi di 537 tamponi.

Sono 643 le persone in quarantena o isolamento domiciliare e non ci sono più pazienti ricoverati in terapia intensiva all'ospedale di Bolzano (Qui articolo).