Coronavirus in Trentino, 18 positivi a Lavis e 12 casi a Mori. Ecco gli 82 Comuni del contagio e dove sono avvenuti i 14 decessi

Elena Guella e il compagno possiedono per passione degli animali in una fattoria di Flavon. Con la vacca e il vitello ancora fuori dalla stalla, alla vista delle orme dell'orso che da giorni studiava la zona, hanno deciso di passare una notte in auto per dissuaderlo nel caso in cui si fosse palesato. "Possediamo solo ciò che siamo in grado di difendere. E' stata un'esperienza emozionante e arcaica, ma non avevo considerato la volpe e il tacchino"