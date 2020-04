Coronavirus in Trentino, a Pieve di Bono 4 morti dall'inizio dell'epidemia, altri 2 decessi a Cavedine. Salgono i contagi a Predazzo e Nomi. I casi per Comune

TRENTO. Più 145 nuovi contagi per un totale di 3.669 casi dall'inizio dell'epidemia sul territorio provinciale, mentre sono saliti a 284 i decessi per complicazioni legate a Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.703 tamponi e l'8,5% di questi sono risultati positivi (Qui articolo). Il dato delle vittime comprende un uomo proveniente dalla Lombardia e ospitato nelle nostre strutture ospedaliere, mentre si devono aggiungere due cittadini di Canal San Bovo che negli scorsi giorni si sono spenti a Belluno e Feltre.

Purtroppo quarto lutto a Pieve di Bono dall'inizio di questa epidemia, terzo a Cavedine, sesto a Cavalese. Sale a 8 vittime il totale a Nomi e 25 a Ledro.

L'aggiornamento di Provincia e Apss: 1.761 in isolamento domiciliare, 504 in Rsa mentre i casi complessivi riguardano 995 persone, 141 nelle case di cura e 13 in strutture intermedie. Sono 293 i pazienti ricoverati senza ventilazione, 42 in ventilazione semi-invasiva e 62 in ventilazione invasiva. Sono invece 269 i guariti e 300 i guariti clinicamente.

Più 24 in quel di Arco per un totale di 312 casi), quindi più 18 a Trento che si attesta a 460 casi e più 10 a Cles per 54 casi. Sale di 9 positivi il conteggio Rovereto (126 casi), quindi +8 a Nomi (28 casi) e Pellizzano (36 casi), +7 a Predazzo (73 casi) e +6 a Lavis (44 casi).

Ci sono 5 nuovi contagi a Cavalese (68 casi), 4 a Bleggio Superiore (37 casi) e 3 a Storo (91 casi). Ci sono due infettati in più ad Ala (12 casi), Castel Ivano (12 casi), Castel Tesino, Mori (29 casi), Pergine (214 casi), San Giovanni (68 casi), Spiazzo (16 casi).

Un nuovo positivo in Altopiano della Vigolana (10 casi), Altavalle (4 casi), Borgo d'Anaunia (21 casi), Caderzone (10 casi) e Castello-Molina di Fiemme (40 casi), Cavedine (43 casi), Croviana (4 casi) e Dro (72 casi). E ancora Mazzin (12 casi), Ossana (3 casi), Pieve di Bono-Prezzo (51 casi), Pinzolo (51 casi), Pomarolo (8 casi), Riva del Garda (104 casi), Sanzeno (5 casi), Sella Giudicarie (36 casi), Tione (48 casi), Ton (5 casi), Vermiglio (53 casi), Ville di Fiemme (32 casi) e Volano (5 casi).

Numeri alti anche a Ledro (2,6%), Pellizzano (4,6%), Bleggio Superiore (2,4%), Mazzin e Nomi (2,1%), Cavedago e Storo (2%), Drena e San Giovanni (1,9%), Arco, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese e Pinzolo (1,7%), Predazzo (1,6%). Il tasso di contagio a livello provinciale si attesa a 0,68%. Trento si trova a 0,4%, Rovereto a 0,3%, Pergine a 0,99% e Riva del Garda a 0,6%.