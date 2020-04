Coronavirus in Trentino, altri 9 morti e 65 nuovi casi. Il rapporto tamponi/contagio finalmente in leggero calo

Sale a 3.734 il numero dei casi totale in Trentino dall'inizio dell'epidemia. Il numero dei decessi con Covid-19 resta alto per un totale che si attesta a 293 morti sul territorio provinciale

TRENTO. Più 65 nuovi contagi per un totale di 3.734 casi dall'inizio dell'epidemia in Trentino. Ci sono, purtroppo, altri 9 decessi, 6 dei quali avvenuti nelle Rsa. Numeri importanti anche per il giorno di Pasqua ma trend questa volta in leggero calo: sono stati effettuati 1.143 tamponi e il 5,6% è risultato positivo a Covid-19. I decessi salgono invece a 293 vittime.

I casi oggi, 65 persone e 9 vittime, segue i 145 casi e 9 morti di ieri, i 93 casi e 7 decessi di venerdì 10, i 89 contagi e 13 morti di giovedì 9, i 106 casi e 11 decessi di mercoledì 8, i 125 casi e 14 vittime di martedì 7, i 69 casi e 13 vittime di lunedì 6, 58 casi e 7 decessi di domenica 5, 95 casi con 6 decessi di sabato 4, i 104 casi con 17 morti di venerdì 3, i 114 casi con 14 vittime di giovedì 2 e i 97 contagi con 9 decessi di mercoledì 1 aprile.

Ancora i 45 casi con 17 morti di martedì 31 marzo, i 102 positivi con 18 vittime di lunedì 30, 87 casi con 9 decessi di domenica 29, i 104 con 18 vittime di sabato 28, i 114 con 16 decessi di venerdì 27 e i 121 con 12 morti di giovedì 26. E i 177 casi con 18 vittime di mercoledì 25, quindi i 214 (martedì 24 con 15 morti), 131 (lunedì 23) e 173 (domenica 22), mentre il dato più alto in termini di nuovi contagi è stato toccato sabato 21 con 239 casi e 15 decessi.

I tamponi analizzati sono circa 600 in meno rispetto a ieri, ma cala la percentuale dei casi. Oggi sono stati verificati 1.143 tamponi per un 5,6% di positività.

Ieri, sabato 11 aprile, sono stati analizzati 1.703 tamponi e l'8,5% è risultato positivo, quindi venerdì 10 sono stati verificati 1.179 tamponi per 93 casi (8%), mentre giovedì 9 ci sono stati 800 tamponi per 114 casi (14%), quindi mercoledì 8 aprile sono stati verificati circa 1.000 tamponi con 106 casi per 10%, martedì 7 aprile circa 800 tamponi con 125 positivi per un rapporto che si attesta al 15,6%. Lunedì 6 sono stati eseguiti 654 tamponi con 69 nuovi casi (10,5%), domenica 5 con 699 tamponi e 58 contagi (8,3%), quindi sabato 4 aprile sono stati analizzati 750 tamponi per 95 casi (12,6%). Nella giornata di giovedì 2 aprile i tamponi effettuati sono stati circa 800 per 114 casi (14%).

numero delle persone positive a coronavirus è di 2.094 e nelle ultime 24 ore l'Alto Adige registra 53 nuovi casi. Sale invece a 204 il numero di decessi totali legati a Covid-19. Si registrano quindi quattro morti in più di ieri. Gli operatori dell’Azienda sanitaria positivi al test sono 211. A questi si aggiungono 11 medici di medicina generale e 2 pediatri di libera scelta. Sono 489 le persone guarite dal Covid-19 (Qui articolo).

Le crescite maggiori in termini di nuovi contagi sono avute Brunico che si porta a 73 casi e Bolzano che si attesta a 445 casi, mentre Appiano raggiunge quota 142 casi e Laives a 90 casi. Un nuovo positivo a Badia (32 casi) e Merano (91 casi), San Leonardo in Passiria (36 casi), Selva val Gardena (45 casi) e Vipiteno (22 casi). Un decesso in più nelle ultime 24 ore a Bolzano che si porta a 44 morti dall'inizio dell'epidemia, ma anche a Brunico (5 vittime). Più 2 ad Appiano per un totale di 26 morti (Qui articolo).